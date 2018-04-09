Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri bilim ve teknoloji turunda

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NI ZİYARET EDEN BÜYÜKŞEHİR ÇOCUK MECLİSİ ÜYELERİ BAKAN YARDIMCISI DOÇ. DR. HASAN ALİ ÇELİK İLE GÖRÜŞTÜ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri Başkent’te devlet büyüklerini ziyaretlerine devam ediyor.

Komisyonlarda ve Genel Kurul Toplantıları’nda almış oldukları tavsiye kararlarını gerçekleştirdikleri makam ziyaretlerinde "çocuk görüşü" olarak sunan Çocuk Meclisi üyelerinin bu seferki adresi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu.

ÇOCUKLAR BİLİM VE TEKNOLOJİYİ YAKIN TAKİPTE

Ankara Büyükşehir Belediyesi 23. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik ile buluşarak, yakından takip ettikleri bilim dünyasındaki son gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulundular.

Ziyarette Çocuk Meclisi’ni tanıtan kısa bir konuşma yapan Çocuk Meclisi Başkanı Buse Sert, Bakan Yardımcısı Çelik’e, “bilim ve teknoloji” alanında yapmış oldukları çalışmalar ile aldıkları karar ve önerileri içeren bir dosya iletti.

“İLKOKULDAN BAŞLAYARAK BİLİM HEVESİNİN ARTTIRILMASI LAZIM”

Çocukların bilim ve teknoloji alanında merak ettikleri soruları yanıtlayan Çelik, “Çocuklarda ilkokuldan başlayarak bilim hevesinin arttırılması lazım. Bilim ve teknolojinin ülkemiz için gelişme, kalkınma ve büyüme anlamına geldiğini unutmamalıyız. Çocuklarımıza bilimi sevdirmek için büyüklere de görev düşüyor” sözleriyle hem ailelere hem de öğretmenlere tavsiyelerde bulundu.