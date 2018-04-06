ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇOCUK MECLİSİ ÜYELERİ,“BÖCEK ŞENLİK OKULU”NA KATILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi 23. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Böcek Şenlik Okulu”nu ziyaret etti.

Böcek dünyasını çocuklara tanıtmak ve böcekler konusundaki yanlış algıyı düzeltmek amacıyla kurulan “ Böcek Şenlik Okulu ”na Başkent’teki 5-15 yaş arası çocuklar katılıyor.

EĞLENCELİ EĞİTİM

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı ’nda bulunan Böcek Şenlik Okulu (BÖŞO), böcekler konusunda farkındalık oluşturarak ekoloji bilincini geliştirmeyi amaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nden 24 üye, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şahin Tatlı tarafından eğlenceli yollarla anlatılan uygulamalı derste, böcekleri ayrıntılı olarak tanıma fırsatı buldu.

BÖCEK KORKUSUNA SON

Doğanın bir parçası olan böceklerin aynı zamanda besin zincirinin de önemli bir halkası olduğunun anlatıldığı derste, insanların doğaya zarar vermemesi gerektiğini öğrenen minikler, böcekleri ellerine alarak korkularını da yeniyor.

Hem uygulamalı hem de teorik bilgiler alarak böcekleri tanıyan Çocuk Meclisi üyeleri de, bundan sonra böceklere zarar vermeyeceklerini söylediler.

MADAGASKAR HAMAM BÖCEĞİ İLE TANIŞMA

Korkularını bilimin eğlenceli yönünü kullanarak yenmeyi başaran çocuklar, eğitim sayesinde üniversite bahçesinde eğlenceli bir ortamda atrap ile böcek topluyor.

Mikroskopla böcekleri inceleyen çocuklar, dünyanın en büyük hamam böceği olarak bilinen Madagaskar hamam böceği ile de tanışma fırsatı buluyor. Böcek Şenlik Okulu’nda parmak boyasıyla kağıtlara rengarenk ve eğlenceli böcek çizimleri de yapan çocuklar, eğitim sonunda katılım sertifikası almaya hak kazanıyor.