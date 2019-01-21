ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİ REFİK TUZCUOĞLU, AKM TAKSİ DURAĞINI DA ZİYARET EDEREK, TAKSİCİ ESNAFI İLE SOHBET ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, göreve geldiği günden itibaren Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet birimlerini gezerek detaylı bilgi almaya ve personel ile tanışmaya devam ediyor.

Hafta sonu mesaisini birim ziyaretlerine ayıran Tuzcuoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Raylı Sistemler Daire Başkanı Sinan Yılmaz ile birlikte Kızılay-Sincan Metro Hattı’nda incelemelerde bulundu.

METRO’DA SEYAHAT ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, Metro’ya Atatürk Kültür Merkezi durağından binerek, Kızılay-Sincan hattında bir süre seyahat etti.

Tuzcuoğlu seyahat sırasında EGO Raylı Sistemler Daire Başkanı Sinan Yılmaz’dan metro hatları ve metro yerleşkesi hakkında bilgi aldı.

METRO İŞLETME KONTROL MERKEZİ’Nİ GEZDİ

EGO Genel Müdürlüğü’nün Macunköy’de bulunan yerleşkesine de ziyaret gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, Metro İşletme Kontrol Merkezi ile tüm sistemin elektronik ortamda güvenlik kameralarıyla takip edildiği SCADA Uzaktan Kontrol Merkezi’nde yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Tuzcuoğlu, Metro vagonlarının bakım ve onarım sinyalizasyonlarının yapıldığı birimleri de ziyaret ederek EGO personeli ile de sohbet etti.

TAKSİ DURAĞI’NA ZİYARET

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Taksi Durağını da ziyaret ederek, taksici esnafı ile sohbet etti. Tuzcuoğlu, taksici esnafının taleplerini tek tek dinleyerek not aldı.