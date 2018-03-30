ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, "GIDANI TANI, SEÇİMİNİ YAP" EĞİTİM SEMİNERLERİYLE VELİLER, ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLERİ BİLİNÇLENDİRİYOR

Doğru beslenme konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan ‘’Doğru Beslenmeye Birlikte Adım Atalım Projesi” devam ediyor.

Ankara Valiliği , Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak projesi sayesinde bugüne kadar 283 okulda yaklaşık 17 bin öğrenci, öğretmen ve veliye doğru ve sağlıklı beslenme eğitimi verildi.

GIDANI TANIYOR MUSUN?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı ile Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ayrıca okullarda 2015 yılından itibaren verilmeye başlanan “Gıdanı Tanı Seçimini Yap” eğitimlerine yoğun ilgi gösteriliyor.

Bu seminerlerin öğretmen ve velilere yönelik gerçekleştirilen bölümünde; meyve suyu ve benzeri ürünler başta olmak üzere alkolsüz içecekler, domates salçası, ketçap, un, ekmek, makarna, süt ve süt mamullerinin nasıl korunması gerektiği uzman personel tarafından ayrıntılı olarak anlatılıyor.

Gıdaların soğutularak ve dondurularak muhafazası kadar yemeklik yağlar, et ve et mamulleri, tavuk ve yumurta gibi temel besin maddelerinin seçimi ve doğru tüketimine ilişkin bilgilendirme yapılırken, gıdaların saklanma koşulları da öğretiliyor.

GIDA ÜRÜNLERİ NASIL SAKLANMALI

Gıda ile temas eden alüminyum folyo, saklama kabı, streç film gibi madde ve malzemelerin kullanımında dikkat edilmesi gereken noktaların da anlatıldığı bu eğitimler, ebeveynlere bilinçli tüketim konusunda da yol gösteriyor.

Öğrencilere yönelik gerçekleştirileneğitim seminerlerinde iseöncelikle ürünlerin seçimi, tüketim sürecinde dikkat etmeleri gerekenler öğretiliyor. Bazı gıdaların üretim teknikleri ve çeşit farklılıklarının anlatıldığı öğrencilere özellikle gıdalar üzerinde yer alan etiket bilgilerini okuma alışkanlığı da kazandırılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, katılımcıları besinlerin seçiminden satın almaya, tüketiminden saklama koşullarına kadar dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirerek, bilinçli tüketiciler yetiştirmeyi amaçlıyor.