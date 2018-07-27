ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALK DANSLARI TOPLULUĞU (FOMGET), GÜNEY KORE’NİN BAŞKENTİ SEUL’DE DOSTLUK FESTİVALİNE KATILACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu (FOMGET), Güney Kore'nin Başkenti Seul'de gerçekleştirilecek "Seul Dostluk Festivali"nde, Ankara rüzgarı estirecek.

İki başkent arasında siyasi, ekonomik ve kültürel alandaki işbirliklerini arttırmak amacıyla 1971 yılında Ankara ve Seul arasında imzalanan "Kardeş Şehir Protokolü" ile dostane ilişkiler daha da ivme kazandı.

ZEYBEK’TEN HORAN’A

Türk Halk Danslarının yaşatılıp tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasını misyon edinen Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu (FOMGET),

1-2 Eylül tarihleri arasında bu yıl 23.’sü düzenlenecek olan "Seul Dostluk Festivali" ne katılarak, hem Ankara'nın hem de Türk Kültürü'nün tanıtılmasına katkı sağlayacak.

Türkiye’nin 7 bölgesine ait halk oyunlarını sergileyecek olan FOMGET ekibi; Seğmenler, Teke, Zeybek, Horon, Kaşık Havası ve Halaydan oluşan bir görsel şölen sunacak.