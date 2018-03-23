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Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu (FOMGET) Halk Oyunları İl Yarışması’nda, 10. kez birincilik ödülünü aldı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu (FOMGET) Halk Oyunları İl Yarışması’nda, 10. kez birincilik ödülünü aldı
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALK DANSLARI TOPLULUĞU (FOMGET), TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU TARAFINDAN DÜZENLENEN “KULÜPLER ARASI HALK OYUNLARI İL YARIŞMASI”NDA BİRİNCİLİĞİ KİMSEYE KAPTIRMADI.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu (FOMGET), Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen “Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Yarışması”nda, “Büyükler Geleneksel Düzenlemeli” dalında birinci oldu.

Halk Oyunları İl Yarışması’nda bu yıl da şampiyon olan Büyükşehir Halk Oyunları Topluluğu, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek, 10. kez birincilik ödülünü aldı.

 

GURUR KAYNAĞI GENÇLER

Cebeci Yaşar Sevim Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmaya, 10 farklı kulüpten halk dansları topluluğu katılırken, FOMGET, İzmir yöresine ait halk danslarıyla gösterdiği yüksek performansla birincilik kupasını almaya hak kazandı.

Yarışmada; Tuana Gençlik Spor Kulübü Hakkari yöresiyle ikincilik, Çankaya Belediyesi HOYTUR ekibi ise Silivri yöresine ait halk danslarıyla üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Ülkemizi gerek uluslararası gerekse ulusal birçok yarışmada temsil eden Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu  FOMGET, aldığı ödüllerle de Başkent’in de gurur kaynağı oldu.

       

ULUSLARARASI BAŞARILARA DA İMZA ATIYORLAR 

Gazi Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler tarafından 1993 yılında Ankara’da kurulan Folklor Müzik Gençlik Topluluğu ve Gençlik Spor Kulübü (FOMGET), 1997 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Geleneksel halk danslarına ait ritim ve figürleri ustalıkla sergileyen FOMGET,  Türk halk danslarının yaşatılıp gelecek nesillere aktarılması misyonunu da Ankara Büyükşehir Belediyesi adına başarıyla yerine getiriyor.

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