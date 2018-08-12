ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALK EKMEK FABRİKASI, BAKLAVADA SERİ ÜRETİME GEÇİYOR

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALK EKMEK FABRİKASI, 13 AĞUSTOS’TAN İTİBAREN FISTIKLI VE CEVİZLİ BAKLAVA SATIŞINA BAŞLIYOR.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, geçtiğimiz Ramazan Bayramı’na özel olarak Başkentlilerin beğenisine sunduğu fıstıklı ve cevizli baklavalarını, yoğun talep gelmesi üzerine, seri üretime geçme kararı aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın Başkentlilerin yoğun talepte bulunduğu Halk Ekmek Baklava, 13 Ağustos’tan itibaren Halk Ekmek Satış Mağazalarının raflarında yerini alacak.

KURBAN BAYRAMI’NDA VİTRİNLERDE OLACAK

Bayramların vazgeçilmez tatlısı baklava, Halk Ekmek Fabrikası güvencesiyle Kurban Bayramı’nda da Başkentlilerin sofrasındaki yerini alacak. Fıstıklı baklavanın porsiyonu 5 TL, cevizli baklavanın porsiyonu ise 4 TL olacak.

Talebe göre kiloyla da satılacak Halk Ekmek baklavaları, tadıyla ve içeriğindeki malzemeleriyle de birinci sınıf kalitede satışa sunulacak.

İSTER PORSİYON İSTER KİLOYLA

Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, 13 Ağustos Pazartesi gününden itibaren seri üretime geçecekleri baklavaların; GİMAT Halk Ekmek Fabrika Satış Mağazası, Kocatepe Kültür Merkezi, Mithatpaşa, Atlantis, Dışkapı, Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve Gökkuşağı’nda bulunan Fabrika Satış Mağazası’ndan satın alınabileceğini söyledi.

Kalitesi ve fiyatıyla ürettikleri baklavanın Başkentlilerin tercihi olmayı sürdüreceğini belirten Sarıduman, “Yüzde yüz tereyağlı ve katkısız baklavalarımızı vatandaşlarımız ister porsiyon ister kiloyla alabilecek. Bundan sonra sadece bayramlarda değil, bayramdan sonra da her gün satışa sunulacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın da dediği gibi ‘önceliğimiz vatandaş talepleri ve memnuniyeti’ olduğu için seri üretime geçme kararı aldık” dedi.

FISTIKLI BAKLAVANIN KİLOSU 60 TL, CEVİZLİ BAKLAVANIN 50 TL

Her porsiyonda 40’ar gramlık iki adet baklavanın yer alacağını ifade eden Sarıduman, kiloyla almak isteyenler için bir kiloda, 25 adet baklava olacağını kaydetti.

Fıstıklı baklavanın kilosu 60 TL’den, Cevizli baklavanın kilosu ise 50 TL’den satışa sunulacak.