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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALK EKMEK FABRİKASI, EKMEK İSRAFINI ÜRETTİĞİ ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRARAK ENGELLİYOR

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALK EKMEK FABRİKASI, EKMEK İSRAFINI ÜRETTİĞİ ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRARAK ENGELLİYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ekmek israfı ile mücadele ediyor.

Ekmek israfını önlemek amacıyla ürettiği ürün çeşitliliğini günden güne artıran Halk Ekmek Fabrikası, vatandaşları bilinçli ekmek tüketimi konusunda da uyarıyor.

 

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SORUNLARINDAN BİRİ

Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan ekmek israfı ile ilgili Ankara Halk Ekmek Fabrikası yeni ürünler üreterek, halkın sağlıklı ekmek yemesi, bilinçli ekmek tüketimi ile ekmek israfının azaltmasıyla ilgili çözümler üretiyor.

İstatistiki bilgilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir ekmek israfının en fazla yaşandığı iller arasında gösterilirken, vatandaşların bu konuda bilinçlendirilmesi için kampanyalar düzenleniyor.

 

İSRAF EN FAZLA HASTANE, OTEL VE LOKANTALARDA YAŞANIYOR

Ülke ekonomisini büyük oranda zarara uğratan ekmek israfının önüne geçebilmek için politikalar geliştiren Ankara Halk Ekmek Fabrikası, günde 1 milyon ekmek üretiyor.

Türkiye’de günde 1.223 ton, yılda 447 bin ton bir diğer hesapla 1,79 milyar adet ekmek israf ediliyor.

Günde 4,9 milyon adet ekmeğin israf edildiği Türkiye’de bu israfın 3 milyonu fırınlardan (yüzde 62,1), 1,4 milyonu hanelerden (yüzde 27,7), 0,5 milyonu personel ve öğrenci yemekhanelerinden, yüzde 10,2’si ise lokanta ve otellerden kaynaklanıyor.

 

EKMEK İSRAFINI ÖNLEYECEK YÖNTEMLER

Ekmek israfının önlenmesi ve tasarruf yöntemlerinin yaygınlaştırılması konusunda farkındalık yaratmak için ürün skalasını artırdıklarını belirten Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, şu bilgileri verdi:

“Çorbalık galeta, galeta unu, roll ekmek, köy ekmeği ve halk çerez ürünlerini bu kapsamda üretiyoruz. Hacettepe Üniversitesi işbirliği ile aynı zamanda bir TÜBİTAK projesi olan halk çerez ürünlerimiz çok ilgi görüyor. Ekmek üretimi esnasında şekli bozuk, iyi pişmemiş, gereğinden fazla pişmiş, gramaj hatası olan ekmekler satış öncesi fireye ayrılıyor. 6 farklı çeşit halk çerez ürünüyle ekmek israfını da önlemiş oluyoruz. Galeta unu ve çorbalık galeta yapımı için uygun olmayan ekmekleri ise besicilere satıyoruz. Halk Ekmek Fabrikası olarak tam buğday ekmeğin tüm Türkiye genelinde tanınmasında da öncülük ettik. Tam buğday ekmeği buğdayın tamamıyla, ayrıştırılmadan ve protein kaybı yaşamadan üretiliyor. Bu sayede buğdaydan başlayarak ekmek israfını da engellemiş oluyoruz.”

 

“ÜRETİLEN TÜM EKMEKLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ”

Halk Ekmek Fabrikası’nın iadesiz satış politikasıyla üretim fazlası ekmek firesi oluşmadığına dikkat çeken ve sık sık sosyal medya üzerinden de uyarılar yaptıklarını hatırlatan Sarıduman, ekmek bayilerine satacakları kadar ürün verdiklerini, iade kabul etmediklerini ve bu sayede Halk Ekmek büfelerinin israfla mücadeleye büyük katkı sağladığını söyledi.

Büfelerde ayrıca askıda ekmek uygulamasıyla ürün fazlası ekmeklerin tüketilmesinin sağlandığına dikkat çeken ve üretilen tüm ekmekleri değerlendirdiklerini vurgulayan Sarıduman,“çöpe atılan hiçbir ürünümüz yok” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Başkentli vatandaşlara 418 satış büfesi ve 8 satış mağazası ile hizmet vermeyi sürdürüyor.

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