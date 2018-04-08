ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANIM LOKALLERİ ÜYELERİNİN KÜLTÜR GEZİLERİ DEVAM EDİYOR

ZİYARET NOKTALARINA POLATLI’YI DA EKLEYEN BAŞKENTLİ HANIMLAR, İLÇENİN KENT TARİHİNİ YAKINDAN TANIMA VE ÖĞRENME İMKANI BULDU.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Hanım Lokalleri üyelerinin, yıl boyu farklı adreslerde, farklı kültür ve tarihleri tanıma imkanı elde ettiği kültür gezilerinin adresi bu kez Polatlı oldu.

“ Polatlı Sakarya Savaşı Tarihi Alanları” adı altında düzenlenen gezide Başkentli kadınlar, hem birbirleriyle kaynaşma hem de değişik kültür ve tarihleri daha yakından öğrenme şansını yakaladı.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi ’nin verdiği tanıtım ve rehberlik hizmeti eşliğinde, Polatlı’yı gezen Başkentli hanımlar, hem geziden hem de birbirleriyle kurdukları dostluklardan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

KİMİ İLK KEZ GÖRDÜ, KİMİ DE TARİHİNE HAYRAN KALDI

Büyükşehir Belediyesi’nin otobüsleriyle gezen Başkentli hanımlar; Sincan’daki Alagöz Karargah Müzesi ve Malıköy Tren İstasyonu Müzesi ile Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Müzesi, Sakarya Zaferi Anıtı, Duatepe Anıtı, Gordion Müzesi ve Midas'ın Tümülüsü’nü ziyaret etti.