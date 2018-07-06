ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI, BACALARINI TEMİZLETECEK VATANDAŞLARA YÜZDE 25 ORANINDA İNDİRİM UYGULAYACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, bacasını temizletecek Ankaralılara indirim uygulayacak.

Büyükşehir Belediyesi, bacaların tıkanma ve çekmeme riskine karşı temizliğini yaptıracak vatandaşlara önemli bir avantaj sağlayacak.

Ankara İtfaiyesi, kış ayları başlamadan ve yoğun talep nedeniyle gecikmelere yol açmamak amacıyla 15 Eylül tarihine kadar baca temizliği yaptırmak isteyen Başkentlilere yüzde 25 oranında indirim imkanı sunacak.

BACA TEMİZLİĞİNİN ÖNEMİ

Kış aylarında görülen karbon monoksit zehirlenmeleri ve yangınların önemli bir bölümünün bacaların tıkanması sonucu meydana geldiğini hatırlatan İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, vatandaşlara apartman, konut ve işyerlerinin bacalarını düzenli olarak temizlettirmeleri uyarısında bulundu.

Doğalgaz ve diğer yakıt atıklarının hava çıkış noktası olan bacaların temizliğinin önemine vurgu yapan yetkililer, özellikle yaz aylarının bu kontrollerin daha hızlı şekilde yapılması için fırsat olduğunu kaydettiler.

YILDA EN AZ BİR KERE TEMİZLETMEK HAYATİ ÖNEME SAHİP

Baca yangınlarından korunmak için sanayide 3 veya 6 ayda bir, konutlarda ise yılda en az bir kez bacaların temizletilmesi gerektiği öneriliyor.

Vatandaşların kendi başlarına değil profesyonel destek almalarının hayati öneme sahip olduğunu belirten Ankara İtfaiyesi yetkilileri;

2015 yılında 7 bin 602,

2016 yılında 5 bin 350,

2017 yılında 3 bin 235,

2018 yılının ilk yarısında ise 658 baca temizlendiği bilgisini paylaştılar. Baca temizletme sayısının her yıl düşmesinin sebebinin ise “kentsel dönüşüm ile binaların yenilenmesi, gecekonduların yıkılması ve hermetik bacalı kombilerin kullanılmaya başlanması” olarak açıklayan yetkililer, apartman yönetimlerini de baca temizliği konusunda daha duyarlı ve dikkatli olmaya çağırdı.

2018 YILI BACA TEMİZLEME FİYAT LİSTESİ

Bacalarını temizletmek isteyen vatandaşların, Turgut Özal Bulvarı No: 9 İskitler adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na müracaat etmesi ve baca temizliği ücretini yatırması gerekiyor.

Başkentliler, “0312 341 41 60/1144 ve 1145” numaralı telefon numarasını arayarak ayrıntılı bilgi alabilecek. Bu yılki baca temizliği ücret tarifesi ve indirimli fiyatları şöyle:

Soba - Kombi bacası : 45 TL. %25 indirimli: 33,75 TL.

Kazan bacası tekli : 90 TL. %25 indirimli: 67,50 TL.

Kazan bacası çiftli : 190 TL. %25 indirimli: 142,50 TL.

Sanayi ve lokanta bacası : 240 TL. %25 indirimli: 180 TL.

Şömine bacası : 90TL. %25 indirimli: 67,50 TL.

Barbekü bacası : 90 TL. %25 indirimli: 67,50 TL.