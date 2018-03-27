  • BIST 117.286
  • Altın 172,837
  • Dolar 3,9803
  • Euro 4,9440
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI, BAŞKENTLİ ÖĞRENCİLERE, YANGIN EĞİTİMİ VERİYOR

»
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI, BAŞKENTLİ ÖĞRENCİLERE, YANGIN EĞİTİMİ VERİYOR
HER YAŞ GRUBUNDAKİ ÖĞRENCİLERİ, MERKEZ İSTASYONDA AĞIRLAYAN ANKARA İTFAİYESİ, MİNİKLERE, YANGIN ANINDA YAPILMASI GEREKENLERİ, YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARINI EĞLENDİREREK ÖĞRETİYOR.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Başkentli öğrencileri merkez istasyonda ağırlayarak, tehlikeli ve acil durumlar konusunda eğitim veriyor.

Minik öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerine yardımcı olan Ankara İtfaiyesi bu yılın ilk üç ayında toplam 32 bin 402 öğrenciye yangın eğitimi verdi.

 

UYGULAMALI EĞİTİM

Yangın anında yapılması gerekenlerle birlikte yangın söndürme ekipmanlarını nasıl kullanacaklarının da tek tek anlatıldığı minikler, araç sürüş ve yangın söndürme simülatörlerinde uygulamalı eğitime tabi tutuluyor.         

İtfaiyeci ağabeylerini büyük bir dikkatle dinleyen miniklere yönelik bilgilendirme eğitimleri, Başkent’teki okulların başvuruları sonucu İtfaiye Daire Başkanlığı’nın eğitim tesisleri ve itfaiye istasyonlarında gerçekleştiriliyor. Eğitimler çocukların yaş grupları dikkate alınarak verilirken aynı zamanda itfaiyecilik mesleği de tanıtılıyor.

 

MİNİKLERE SİMÜLATÖR, GENÇLERE GERÇEK YANGIN SÖNDÜRME TATBİKATI

Ana sınıfı ve kreşe giden miniklere, itfaiye araçları eşliğinde;  “İtfaiyeci kimdir, neler yapar, itfaiye araçları nelerdir ve nasıl çalışır, yangın söndürmede kullanılan malzemeler nelerdir, yangın anında neler yapılmalı, itfaiyeye nasıl haber verilir” gibi pek çok bilgi verilirken, yangın söndürme işlemi de simülatörler üzerinde gerçekleştiriliyor.

Ortaokul ve lise yaş grubunda bulunan öğrencilere de “yangın söndürme cihazları nasıl kullanılmalıdır eğitimi ve kontrollü gerçek ateşe yangın söndürme cihazı ile müdahale tatbikatları” uygulamalı anlatılıyor.

 

İTFAİYE EĞİTİMİNE YOĞUN İLGİ

2018 yılı Mart ayına kadar, İtfaiye Daire Başkanlığı’nı 42 okuldan 2 bin 87 öğrenci ziyaret ederken, ilk üç ayda İtfaiyeci eğitmenler de 61 okula giderek, 30 bin 315 öğrenciye eğitim verdiler.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BAŞKENT’TE YAŞANAN 424 YANGININ 121’İ TEDBİRSİZLİK VE İHMAL SONUCU ATILAN SİGARA VE KİBRİT’TEN KAYNAKLANDI23 Mart 2018 Cuma 10:25
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI ÖNCÜLÜĞÜNDE ANKARA ZABITA KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI22 Mart 2018 Perşembe 10:58
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ “YAŞLILAR HAFTASI ”KAPSAMINDA BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLER DÜZENLEDİ22 Mart 2018 Perşembe 10:15
  • BAŞKENT’İN TARİHİ DOKUSU SARAÇOĞLU MAHALLESİ PROJESİ İLE YENİDEN CANLANACAK21 Mart 2018 Çarşamba 10:25
  • Çocuk Kulübü'ne gelen 4-5 yaş grubundaki minikler, Kur’an-ı Kerim öğreniyor20 Mart 2018 Salı 12:37
  • ANKARA İTFAİYESİ PERSONELİ, “ASANSÖRDE KURTARMA TEKNİKLERİ” KONULU EĞİTİME KATILDI20 Mart 2018 Salı 10:12
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN BAŞLATTIĞI ARILI KOVAN VE ARCILIK MALZEMESİ DAĞITIMINA, BAŞKENTLİ ARICILAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ19 Mart 2018 Pazartesi 12:44
  • BELKO bu yıl kömür fiyatlarına zam yapmadı19 Mart 2018 Pazartesi 10:57
  • Başkan Tuna, “Ortaokullar Arası Resim Yarışması” ödül törenine katıldı17 Mart 2018 Cumartesi 13:02
  • “15 Temmuz Şehitleri Bulvarı” ve “Naim Süleymanoğlu Caddesi” isimleri Başkent’te cadde ve bulvarlara verildi17 Mart 2018 Cumartesi 12:48
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim