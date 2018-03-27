ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI, BAŞKENTLİ ÖĞRENCİLERE, YANGIN EĞİTİMİ VERİYOR

HER YAŞ GRUBUNDAKİ ÖĞRENCİLERİ, MERKEZ İSTASYONDA AĞIRLAYAN ANKARA İTFAİYESİ, MİNİKLERE, YANGIN ANINDA YAPILMASI GEREKENLERİ, YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARINI EĞLENDİREREK ÖĞRETİYOR.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı , Başkentli öğrencileri merkez istasyonda ağırlayarak, tehlikeli ve acil durumlar konusunda eğitim veriyor.

Minik öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerine yardımcı olan Ankara İtfaiyesi bu yılın ilk üç ayında toplam 32 bin 402 öğrenciye yangın eğitimi verdi.

UYGULAMALI EĞİTİM

Yangın anında yapılması gerekenlerle birlikte yangın söndürme ekipmanlarını nasıl kullanacaklarının da tek tek anlatıldığı minikler, araç sürüş ve yangın söndürme simülatörlerinde uygulamalı eğitime tabi tutuluyor.

İtfaiyeci ağabeylerini büyük bir dikkatle dinleyen miniklere yönelik bilgilendirme eğitimleri, Başkent’teki okulların başvuruları sonucu İtfaiye Daire Başkanlığı’nın eğitim tesisleri ve itfaiye istasyonlarında gerçekleştiriliyor. Eğitimler çocukların yaş grupları dikkate alınarak verilirken aynı zamanda itfaiyecilik mesleği de tanıtılıyor.

MİNİKLERE SİMÜLATÖR, GENÇLERE GERÇEK YANGIN SÖNDÜRME TATBİKATI

Ana sınıfı ve kreşe giden miniklere, itfaiye araçları eşliğinde; “İtfaiyeci kimdir, neler yapar, itfaiye araçları nelerdir ve nasıl çalışır, yangın söndürmede kullanılan malzemeler nelerdir, yangın anında neler yapılmalı, itfaiyeye nasıl haber verilir” gibi pek çok bilgi verilirken, yangın söndürme işlemi de simülatörler üzerinde gerçekleştiriliyor.

Ortaokul ve lise yaş grubunda bulunan öğrencilere de “yangın söndürme cihazları nasıl kullanılmalıdır eğitimi ve kontrollü gerçek ateşe yangın söndürme cihazı ile müdahale tatbikatları” uygulamalı anlatılıyor.

İTFAİYE EĞİTİMİNE YOĞUN İLGİ

2018 yılı Mart ayına kadar, İtfaiye Daire Başkanlığı’nı 42 okuldan 2 bin 87 öğrenci ziyaret ederken, ilk üç ayda İtfaiyeci eğitmenler de 61 okula giderek, 30 bin 315 öğrenciye eğitim verdiler.