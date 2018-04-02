Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Sualtı Amirliği, Türkiye'ye örnek oluyor

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN “SUALTI AMİRLİĞİ”, TÜRKİYE’DEKİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI ARASINDA İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Sualtı Amirliği , Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşları arasında kurulan ilk su altı amirliği olma özelliğiyle öne çıkıyor.

Uzman personeliyle Türkiye’deki pek çok şehirde meydana gelen su altı olaylarına müdahale eden İtfaiye Sualtı Amirliği, kurulduğu 1997 yılından bu yana toplam 545 vaka için su altına dalarken, 287 ceset ile 26 aracı sudan çıkardı.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI’NDA KURTARMA FAALİYETLERİ

Başkent dışında sualtı ve su üstü arama kurtarma çalışmalarına katılarak, olağanüstü durumlarda yangın, su baskını kurtarma gibi olaylara da anında müdahale eden sualtı arama kurtarma ekipleri; diğer illerdahil yurt dışındaki göl, gölet, baraj, akarsu ve su birikintilerinde yaşanan pek çok olayda da aktif rol alıyor.

ULUSLARARASI SERTİFİKALI PERSONEL

Sualtı Amirliği ekipleri, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından verilen sertifika sahibi uzman personeliyle olaylara profesyonel bir şekilde müdahale ediyor. Başkent Sualtı Amirliği personeli aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafındaki illerin itfaiye ekiplerine de eğitimler veriyor.

Yaz-kış ayrı ayrı eğitimlerle kendilerini sürekli geliştiren ve şartlara uyum için her türlü koşulda görev yapan uzman personel, sık sık Başkent’teki Kesikköprü Barajı’nda eğitim tatbikatları düzenliyor.