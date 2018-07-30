  • BIST 95.584
  • Altın 192,112
  • Dolar 4,8875
  • Euro 5,7114
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 30 °C

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MÜLTECİ AİLELERE YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SOSYAL YARDIMLAR VE EĞİTSEL FAALİYETLERLE SÜRDÜRÜYOR

»
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MÜLTECİ AİLELERE YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SOSYAL YARDIMLAR VE EĞİTSEL FAALİYETLERLE SÜRDÜRÜYOR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2017 VE 2018 YILINDA BAŞKENT'TE YAŞAYAN MÜLTECİLERE GIDA, TEMİZLİK, YAKACAK, EŞYA, GİYSİ VE TÜRKÇE EĞİTİMİ GİBİ KONULARDA DESTEK SAĞLADI.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hem Başkentli ihtiyaç sahibi vatandaşların hem de ülkemize sığınan ve Başkent'te yaşayan mültecilerin yanında olmaya devam ediyor.

2017-2018 yıllarında Ankara'da yaşayan mültecilere yönelik birçok konuda çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım konusunda da desteklerini sürdürüyor.

Mülteci ailelere; gıda, temizlik, ekmek, eşya, giysi ve kırtasiye yardımlarının yanı sıra yakacak desteği de sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocukların eğitim alması konusunda da mültecilerin en büyük destekçisi oldu. 

 

365 BİN KOLİ GIDA VE TEMİZLİK MALZEMESİ YARDIMI

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından son 1.5 yıl içinde Başkent’te yaşayan 45 bin 688 mülteciye; 63 kiloluk toplam 365 bin 504 koli gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı.

Yakacak konusunda da desteğini esirgemeyerek mültecilerin evini ısıtan Büyükşehir Belediyesi, 33 bin 402 mülteciye ise toplam 133 bin 608 ton kömür yardımı yaptı.

 

EKMEK YARDIMI

Büyükşehir Belediyesi, 14 bin 642 mülteciye ayrıca her gün olmak üzere toplamda 17 milyon 570 bin 400 adet ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.

İçerisinde çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon, elektrikli süpürge, şofben, kanepe, yatak ve sobanın da yer aldığı beyaz eşya, mobilya ve elektrikli ev aletlerinden oluşan 2 bin 347 eşya desteği de sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 847 mülteci ailenin yuva kurmasına destek oldu.

Mülteci çocukları da unutmayan Büyükşehir Belediyesi, giysi, bot, kaban, okul çantası ve kırtasiye desteğiyle de 7 bin 600 mülteci çocuğun da ihtiyacını giderdi. Büyükşehir Belediyesi sadece Başkent'teki mültecilerin değil diğer şehirlerdeki mültecilere de yardım elini uzatarak bot, kaban ve battaniye yardımında bulundu.

 

EĞİTİM DESTEĞİ

Çocukların ve ailelerin eğitimine önem vererek birçok konuda çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, mülteci çocukların da eğitimden geri kalmamalarını sağladı. İlk etapta Altındağ Gençlik Merkezi ve Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi'nde bugüne kadar 3 bin 800 mülteci çocuğa Türkçe kursu verildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEMİZLİK EKİPLERİ, ULUS SEBZE VE MEYVE HALİ’NDE DETAYLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPTI23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:34
  • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri, Başkent’te ürettikleri "Güneş Arabası" görücüye çıktı21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:25
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKENT’E GELEN YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİ ANKARA KALESİ’NDE MEHTER TAKIMI İLE KARŞILIYOR20 Temmuz 2018 Cuma 10:57
  • Başkent'in dört bir yanında bulunan parklara güvenlik kamerası yerleştiriliyor20 Temmuz 2018 Cuma 10:47
  • Başkent Ankara, “Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı19 Temmuz 2018 Perşembe 10:25
  • BAŞKENT PARKLARI 24 SAAT KAMERA SİSTEMİ İLE İZLEYECEK18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:38
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Sünnet Şöleni” için bu yıl 2018 çocuğu sünnet ettiriyor17 Temmuz 2018 Salı 11:42
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KIZILAY MİLLİ İRADE MEYDANI’NDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ “15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ BULUŞMASI”, TÜM BAŞKENTLİLERİ BİRARAYA GETİRDİ16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:32
  • Turna Balığı Yakalama Yarışması ve Şenliği14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:54
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALK EKMEK FABRİKASI, SÖZLEŞMESİ BİTEN EKMEK BÜFELERİNİ KURA YÖNTEMİYLE YENİ SAHİPLERİNE TESLİM ETTİ14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:44
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim