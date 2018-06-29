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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, OBEZİTEYE VE SİGARAYA KARŞI SAVAŞ AÇTI

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, OBEZİTEYE VE SİGARAYA KARŞI SAVAŞ AÇTI
"Tütünle Mücadele ve Sağlıklı Beslenme" projesiyle personeline sağlıklı yaşamın kapılarını açan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirdiği projeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi personelinin yoğun ilgi gösterdiği proje son aylarda diğer kurumlara da örnek oluyor. Ankara’daki bazı kurum ve kuruluşların da dikkatini çeken proje için Büyükşehir ile yoğun bir diplomasi trafiği yürütülüyor.

PERSONEL NEFES ALIYOR, BÜYÜKŞEHİR NEFES ALIYOR

Büyükşehir Belediyesi'nde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen uzman psikolog ve diyetisyen eşliğinde yürütülen proje sayesinde çok sayıda personel sigarayı bırakırken, birçoğu da diyet programıyla obezliğe veda ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın Haziran 2017'de başlattığı ve 2 yıl sürecek projede etkili sonuç alınırken, uzmanlar personelle birebir görüşmeler yaparak, gerekli hallerde ilaç tedavisi de uyguluyor.

ÜCRETSİZ İLAÇ DESTEĞİ

Sigarayı bırakmak isteyen personele önce karbon monoksit cihazıyla ölçüm yapılarak, vücudundaki karbon monoksit miktarı tespit ediliyor. Daha sonra bazı testler yapılarak, sigarayı bırakamamasının altında yatan nedenler araştırılıyor.

Tütünle mücadelede öncelikle personelin davranışsal terapilerle sigarayı bırakması sağlanırken, terapi sonrası bir sonuç alınamaması durumunda ise personel Ulus Devlet Hastanesi’ne yönlendirilerek hekim eşliğinde ücretsiz ilaç tedavisine geçiliyor.

"Sigarayı seviyorum, bırakmak istemiyorum" cümlesini sık sık duyduklarını, tedavinin başlamasıyla birlikte sigaranın yaşamlarından çaldığı şeyleri gören personelin fikir değiştirip sigarayı bırakmak istediğine dikkat çeken uzmanlar, kişinin tütünü zihinde bırakınca yaşamından da tamamen çıkarabildiğini vurguluyor.

SİGARASIZ YAŞAM NE GÜZEL

Sigarasız bir yaşama “merhaba” diyerek sağlıkla nefes almak isteyenler için temel koşulun zihinde bitirmek ve irade olduğunun altını çizen uzman psikologlar, sağlık sorunlarıyla karşıladıkları için sigarayı bırakmak isteyenlerin dışında eşine, çocuğuna hatta torununa söz verdiği için gelenlerin de ağırlıkta olduğunu söylüyor.

Yapılan görüşmeler ve uygulanan tedavi sonrası günde 1,5 paket sigara içenlerin bile artık kokusundan rahatsız olduğunu ifade eden uzmanlar, personelin sağlıklı nefes almanın tadını çıkarmaya başladığını anlatıyor.

OBEZİTEYE SON VER, SAĞLIKLI YAŞA

Programda obeziteyle mücadelede de olumlu sonuçlar alınıyor. Diyetisyenler tarafından yapılan testlerde obez olduğu tespit edilen personelden önce kan tahlili isteniyor.

Yağ ve kas analizi ile bazal metabolizma hızının ölçümüyle devam eden diyet programı ile de personelin günlük yaşantısında ne tür besinler tükettiği belirleniyor. Programın ileri aşamasında ise kişiye özel bir diyet listesi hazırlanıyor. Birebir görüşmelerle 2 haftada bir kontrolleri yapılan ve tartılan personelin ayda ortalama 4 kilo vermesi sağlanıyor.

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