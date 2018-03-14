Ankara Büyükşehir Belediyesi, sığınmacı kadın ve çocuklara yönelik UNHCR işbirliğinde başlattığı projeyi sürdürüyor

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İŞBİRLİĞİ’NDE YÜRÜTÜLEN SOSYAL PROJE KAPSAMINDA OCAK-ŞUBAT AYLARINDA 193 MÜLTECİ ÇOCUK VE 98 KADINA ULAŞILDI.

Ankara Büyükşehir Belediyesi , sığınmacı kadın ve çocuklara yönelik Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğinde başlattığı projeyi sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve UNHCR arasında başlatılan “Sığınmacı Kadın ve Çocuklara Destek Projesi" sosyal belediyecilik örneklerinin de başında geliyor.

MÜLTECİ ÇOCUKLAR SOKAKTAN OKULA

Büyükşehir, proje kapsamında 12 kişilik uzman gruptan oluşan ekip aracılığıyla, son bir ayda Ankara sokaklarında çalışan 193 mülteci çocuk ve 98 kadına şefkat elini uzattı.

Mamak, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde toplam 21 mahallede yürütülen çalışmalar sonucunda sokakta çalıştırılan, çoğunluğu Suriyeli, Iraklı ve Afgan çocuklar proje ile sokaktan kurtarıldı.

SORUNLAR TESPİT EDİLİYOR

4 hafta süren alan çalışması sırasında sığınmacı kadın ve çocuklarla bire bir yapılan görüşmelerleuzmanlar özellikle kız çocuklarının erken yaşta evlendirildiğini, çocukların en ağır çocuk işçiliğinde çalıştırıldığını tespit etti.

Okula gitme olanaklarından yoksun kalan, sosyal yardımlardan yararlanamayan ve sokakta çalıştırılan çocukların soğuk havalarda el ve ayaklarında yaralar çıktığı gözlemlendi.

Mülteci annelerinde temel sağlık hizmetlerine erişimlerinde sıkıntı yaşadığı, en temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayamadıkları ve barınma ihtiyaçlarını kötü şartlardaki evlerde karşıladıkları görüldü.

ÇOCUKLAR OKULA, ANNELER MESLEKİ KURSA

Çalışmalar kapsamında annesi - babası olmayan çocuklar ile eşini ve çocuklarını kaybetmiş kadınlara psiko-sosyal destek veriliyor.

Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezi'ne proje kapsamında 193 çocuk kaydedilirken, bu çocukların aynı zamanda Milli Eğitim Müdürlüğünce okulla gönderilmesi sağlanıyor.

Mülteci 98 kadın ise Altındağ Halk Eğitim Müdürlüğü tarafındanTürkçe kursuna katılırken, 3 ay sürecek Türkçe kursları sonunda, 98 kadın istihdam için de mesleki kurslara başlayacak.Proje ile Ankara’da yaşayan mülteci kadınların, ekonomik yönden güçlenmeleri sağlanarak, meslek sahibi olmaları amaçlanıyor.

HEM EĞİTİM HEM EĞLENCE

Merkez sayesinde sokakta çalışan hem mülteci hem de Türk çocuklar yeteneklerine göre; tiyatro, halk oyunları, el sanatları, satranç, judo, tenis,Türkçe, İngilizce, işaret dili ve bilgisayar dersleri gibi pek çok faaliyette eğlenerek öğrenme imkanı buluyor.

Oyun alanlarının dışında berber hizmetinin de verildiği merkeze sığınmacı kadın ve çocuklar servisle evlerinden alınıp gün sonunda tekrar evlerine bırakılıyorlar. Merkez ayrıca Türk ve mülteci kadınları kaynaştırarak, birlikte etkinlik yapabilme olanağı sunuyor.

BÜYÜKŞEHİR, MİNİK YÜREKLERE UMUT IŞIĞI OLUYOR

Sığınmacı çocukların hayatlarına umut ışığı olmak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezi ile birlikte kırtasiyeden kitaba, yemekten kıyafete kadar birçok ihtiyacını da karşılıyor. Merkezde eğitim alan çocuklardan12 yaşındaki Iraklı Fatma Aliye Azar, savaşta su getirmeye giden babasını ve 2 kardeşini kaybetmiş, annesi ve diğer kardeşleriyle amcasının yanında kalıyor. Merkez sayesinde yeniden hayata bağlandığını anlatan Fatma, "Bu imkanları bize sundukları için Büyükşehir Belediyesine ve öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Burada çok mutluyuz"diyor.

11 yaşındaki Iraklı Musa ise,"Bize böyle bir merkez olduğunu söylediler ve buraya geldik. Öğretmenlerimiz bize çok yardımcı oluyor. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Burada çok mutluyum" diyerek duygularını dile getiriyor.