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Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Sünnet Şöleni” için bu yıl 2018 çocuğu sünnet ettiriyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Sünnet Şöleni” için bu yıl 2018 çocuğu sünnet ettiriyor
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2018 ÇOCUĞUN TÜM SÜNNET MASRAFLARINI KARŞILIYOR.SÜNNET KIYAFETLERİ DE HEDİYE EDİLEN ÇOCUKLAR İÇİN TOPLU SÜNNET TÖRENİ DÜZENLENECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te yaşayan dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik gerçekleştirdiği “Sünnet Şöleni” için bu yıl 2018 çocuğu sünnet ettiriyor.

Büyükşehir Belediyesi, 2000 yılından beri sürdürdüğü sünnet organizasyonuyla binlerce çocuğu ücretsiz sünnet ettiriyor. Her yıl o senenin rakamı kadar çocuğu sünnet ettiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 2018 çocukla bu geleneği sürdürüyor.

 

TÜM MASRAFLAR BÜYÜKŞEHİR'DEN

Uzman doktorlar tarafından sterilize bir ortamda sünnet edilen çocuklara Büyükşehir Belediyesi sünnet kıyafetlerini de hediye ediyor.

Aileleri ile birlikte sünnet olmak için gelen çocuklara keyifli bir ortam yaratılırken, çeşitli hediyeler ve ikramlarla da eğlenceli bir gün geçirmeleri sağlanıyor.

        

BUGÜNE KADAR 34 BİN 369 ÇOCUK SÜNNET OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı organizasyonunda düzenlenecek toplu sünnet şöleni için hazırlıklar bir yandan sürerken, çocuklar hep birlikte eğlenecekleri ve sürprizlerle dolu özel kutlama programı için gün saymaya başladı.

Bugüne kadar 34 bin 369 çocuğu sünnet ettiren Büyükşehir Belediyesi, sünnet şölenine kendi imkanlarıyla gelemeyecek aileler ve çocuklarını evlerinden servislerle aldıracak.

 

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Bir yandan kayıt yaptıran 6-12 yaş aralığındaki çocukların sünnet işlemi tamamlanırken bir yandan da yeni kayıt başvuruları alınmaya devam ediyor.

Başkent'te yaşayan dar gelirli ailelerin yanı sıra mülteci çocukların da yararlanabileceği sünnet organizasyonu için başvuru adresleri ise şöyle:

-Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı-Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:5, Kat 9 Yenimahalle

-Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezleri, Çocuk Kulüpleri, Aile Yaşam Merkezleri

Kayıt işlemleri için sünnet olacak çocuk ve velinin kimlik fotokopisi ile ailenin dar gelirli olduğunu belirten belge istenirken, Toplu Sünnet Töreni’ne katılmak isteyen aileler de, (0312) 507 23 09 ya da 507 23 17 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilecek.

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