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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEMİZLİK EKİPLERİ, ULUS SEBZE VE MEYVE HALİ’NDE DETAYLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPTI

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEMİZLİK EKİPLERİ, ULUS SEBZE VE MEYVE HALİ’NDE DETAYLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPTI
BÖLGE ESNAFI VE VATANDAŞLARIN RAHATI İÇİN GECE SAATLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA HACI BAYRAM CAMİİ GİRİŞİ, HÜKÜMET CADDESİ İLE GÜVERCİNLİK SOKAK DA BAŞTAN AŞAĞI YIKANDI.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus Sebze ve Meyve Hali başta olmak üzere, Hacı Bayram Camii girişi, Hükümet Caddesi ve Güvercinlik Sokak’ta gece geç saatlerden sabaha kadar süren temizlik çalışması yaptı.

Özel eğitimli ve teçhizatlı yıkama ekibiyle gerçekleştirilen şok temizlik çalışması kapsamında bölge, ozon gazıyla da detaylı bir şekilde temizlendi.

 

VATANDAŞLARIN SAĞLIĞI ÖNCELİK

Vatandaşların ve bölge esnafının sağlığı için Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin en uğrak alışveriş noktası olan Ulus Hali’ni adeta baştan sona yıkadı.

Kendiliğinden sıcak ve soğuk sulu, bünyesinde ozon oluşturup yeterli basınçla molekül parçalama özelliğine sahip araçla Ulus Halini dezenfekte eden Kent Estetiği Daire Başkanlığı temizlik ekipleri, bu tip temizlik çalışmalarını belirli aralıklarla devam ettiriyor.

 

İHBARLAR DİKKATE ALINIYOR

Kent temizliğinde vatandaşlardan gelen ihbarları da dikkate alan ekipler, ihbar edilen noktalarda inceleme ve denetim yaptıktan sonra temizlik çalışmalarını tamamlıyor.

Özellikle cami avlusu, hastane girişleri, kapalı alt ve üst geçitler, köprü altları, meydanlar, çöp yerleri ve kötü kokuya sebebiyet veren noktalarda çalışmaları yoğunlaştıran ekipler; kimyasal madde kullanmadan, kokuya ve hastalığa neden olan mikroorganizmapatojen türü zararlı canlıları da özel ozon gazı aracıyla zararsız hale getiriyor.

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