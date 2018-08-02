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Ankara Büyükşehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını okul bahçelerine taşıyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını okul bahçelerine taşıyor
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, OKUL BAHÇELERİNE ÇİZDİĞİ “GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI” İLE ÇOCUKLARIN ZEKA GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYOR.

Oyun çizgileriyle donatılan okul bahçeleri, çocuklar için yaz aylarında alternatif oyun alanları haline dönüşürken, bir zamanlar anne babalarının hatta büyükanne ve büyükbabalarının oynadığı geleneksel sokak oyunları da günümüze ve gelecek kuşaklara taşınmış oluyor.

 

OKUL BAHÇELERİ RENKLENİYOR

Nisan ayından itibaren başlayan çizgi çalışmaları arasında, “Yakan Top”, “Seksek”“Köşe Kapmaca”“Tombik ve Mendil Kapmaca” oyunları yer alırken, pek çok geleneksel oyun okul bahçelerine renk katıyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla, çocukların yaz tatili boyunca boş zamanlarını değerlendirmeleri ve keyifli anlar geçirmeleri sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve okul müdürlüklerinin işbirliğiyle, Nisan ayından bugüne kadar Başkent’teki 60 okul bahçesinde 400 adet oyun alanı oluşturdu. 

 

ZEKA GELİŞİMİNE KATKI

Okulların bahçelerinde oyun çizgileriyle buluşan çocuklar, kişisel ve zeka gelişimlerine katkı sağlayan bu oyunlar sayesinde daha da sosyalleşiyor.

Ankara mücavir alan sınırları içerisinde yer alan okulların bahçelerinde oluşturulan oyun alanlarının yanı sıra, okul sıra çizgileri ile okul bahçelerinde otopark çizgi işlemleri de talebe göre Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. 

Okulların kapanmasıyla hız kazanan çizgi çalışmaları okullar açıldıktan sonra da devam edecek. Okul bahçelerini şenlendiren geleneksel oyun alanları ise şunlar:

“Tombik ve Mendil Kapmaca Oyun Alanı, Yakan Top Oyun Alanı, Yağ Satarım Bal Satarım Oyun Alanı, Seksek Oyun Alanı, Üçtaş Oyunu Oyun Alanı, Yılan Seksek Oyun Alanı, Sürüklemeli Seksek Oyun Alanı, Köşe Kapmaca Oyun Alanı, Onlu Seksek Oyun Alanı, Çoklu Seksek Oyun Alanı, Pusula Oyun Alanı, Denge Çizgisi Oyun Alanı, Labirent Oyun Alanı, Hareket Dizini Oyun Alanı”

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