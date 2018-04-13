ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA DESTEĞİ SÜRÜYOR. DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, ÇOCUKLAR YETENEKLERİNİ SERGİLEYEREK, AİLELERİYLEBİRLİKTE GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ.

Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik projeler üreten Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Otizm Vakfı; Başkent’te yaşayan otizmli çocuklar konusunda destek çalışmalarına devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yer tahsis ettiği, elektrik ve doğalgaz giderlerini karşılayarak destek verdiği Otizm Vakfı , Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde bir etkinlik düzenledi.

OTİZMLİ ÇOCUKLAR YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ

Otizm Vakfı İncek Yaşam Merkezi 'nde düzenlenen farkındalık etkinliğinde çocuklar aileleriyle birlikte şarkılar söyleyip, oyunlar oynadı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı etkinlikte otizmli çocuklar öğretmenlerinin eşliğinde spor aktiviteleri de yaptılar. Gün boyu bisiklet süren, el boyama yaparak eğlenen çocuklar tüm yeteneklerini sergilediler.

BÜYÜKŞEHİR’DEN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Otizmli çocukları n sosyal yaşama entegrasyonunu sağlamak amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi 'nin Otizm Vakfı ile başlattığı ortak proje kapsamında çocuklara; özel eğitim ve rehabilitasyon, spor-hareket eğitimi, iş ve mesleki eğitimler veriliyor.

Başkent’te sosyal hayatın içerisinde yer alan otizmli çocuklar Eymir Gölü’nde de yürüyüş yaparak keyifli bir gün geçirdi.