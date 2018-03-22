ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI ÖNCÜLÜĞÜNDE ANKARA ZABITA KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI

“ZABITA’NIN CEZA KESEN, GARİBANLARLA UĞRAŞAN İMAJINI DEĞİŞTİRMELİYİZ. BUNDAN SONRA İNSANLARIN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTEN VE İNSANLARA YARDIMCI OLAN BİR ZABITA ALGISINI YERLEŞTİRMEK İSTİYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve İlçe Zabıta Müdürlükleri’nden oluşan “Ankara Zabıta Koordinasyon Kurulu”, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Oğuzhan Yücel başkanlığındatoplandı.

Atatürk Kültür Merkezi içindeki Zabıta Daire Başkanlığı AR-GE ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, 19 ilçeden zabıta müdürleri katıldı.

ANKARA ZABITASI’NDA YENİ DÖNEM

Göreve geldikten sonra tüm zabıta teşkilatı ile karşılıklı görüş alışverişine önem verdiğini vurgulayan Zabıta Daire Başkanı Oğuzhan Yücel, “Belirlenen hedeflere ulaşmak ve Ankaralılara en iyi ve en doğru hizmeti verebilmek için zabıta teşkilatı olarak birlik, beraberlik ve uyum içinde çalışmamız gerekiyor” dedi.

“İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ ŞART”

Yücel, vatandaştaki yanlış zabıta algısını düzeltmek istediklerini belirterek, önemli mesajlar verdi:

“Ceza kesen, garibanlarla uğraşan zabıta imajı algısını değiştirmemiz şart. Bundan sonra kent yaşamını düzenleyen, insanların yaşam kalitesini yükselten ve insanlara yardımcı olan bir zabıta algısı oluşturmalıyız. Bu yeni anlayışı sağlayabilmek için sürekli olarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunmalıyız.”

Zabıta teşkilatının görev ve sorumluluklarının yeniden gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerektiğine de dikkat çeken Yücel,“meslek odalarının hepsinin kendi denetim birimlerini kurmalarını sağlayalım, bunu da onlara öğretelim” dedi.