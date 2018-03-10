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Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, seyyar satıcılara göz açtırmıyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, seyyar satıcılara göz açtırmıyor
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ, KAYIT DIŞI EKONOMİK FAALİYET GÖSTEREN VE SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA SATIŞ YAPAN SEYYAR SATICILARA YÖNELİK GENİŞ ÇAPLI OPERASYON DÜZENLEDİ..

Başkent genelinde seyyar satıcılara yönelik geniş çaplı ve eş zamanlı operasyon düzenleyen Ankara Zabıtası, öncelikle vatandaşlardan en çok şikayetin geldiği Ulus semtinde denetim gerçekleştirdi. Anafartalar Caddesi, Ulus Hali, Denizciler Caddesi, İtfaiye Meydanı ve çevresinde denetimleri yoğunlaştıran ekipler tarafından yakalanan tezgahlara ve mallara el konularak, yediemine alındı.

115 ZABITA GÖREV ALDI

Operasyona Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı 90 zabıta ile katılırken, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerine Altındağ Belediyesi Zabıta ekipleri ile Emniyet güçleri de destek verdi. Denetimlere 4 araç ve 25 zabıta memuru ile katılan Altındağ Belediyesi ile birlikte toplam 115 zabıta operasyonda görev aldı.  

ESNAF DA UYARILDI

Zabıta ekipleri, operasyon kapsamında dükkanlarının önüne aşırı mal yığan ve kaldırımları işgal ederek yaya trafiğini kısıtlayan esnafı da uyardı.

Dev operasyona yönelik bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Oğuzhan Yücel de, Ankara’da seyyar gıda satıcıları başta olmak üzere halk sağlığını tehlikeye atan ve kaçak yollardan satış yapanlarla etkin mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Zabıta ekiplerinin vatandaşın güvenliği ve huzuru için 24 saat fedakarca görev yaptığına dikkat çeken Yücel, “Gerçekleştirdiğimiz operasyonla, Başkentliler için özellikle gıda maddelerinin hijyen kurallarına uygun olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Burada halk sağlığı birinci önceliğimiz. Operasyonun önemli bir başka nedeni de kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi. Böylece ülke ekonomisine kazanç sağlayarak, haksız rekabetin önüne geçip, ticarette adaleti sağlamak arzusundayız” dedi.  

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak, gerektiğinde ilçe zabıta müdürlükleri ile ortaklaşa çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Yücel, zabıtanın görev alanına giren ve Başkentlilerin yararına olacak tüm konularda kanunlar çerçevesinde denetimlerini arttırarak sürdüreceklerinin de altını çizdi. 

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