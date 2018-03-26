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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NDAN “BİLİNÇLİ TÜKETİCİ REHBERİ”

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NDAN “BİLİNÇLİ TÜKETİCİ REHBERİ”
-BROŞÜR VE KARTELÂLARLA TÜKETİCİLERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ AMAÇLANIYOR.-TÜKETİCİ REHBERİ’NDEN GÖRME ENGELLİ VATANDAŞLAR KADAR MÜLTECİLER DE YARARLANABİLECEK.

Vatandaşları bilgilendirerek, daha bilinçli tüketim alışkanlıkları kazanmalarını sağlamak amacıyla projeler üreten Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tüketici Haftası öncesi yeni bir hizmeti daha Başkentlilerle buluşturuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Başkent’te yaşayan vatandaşlara bilinçli tüketim yollarını anlatan “Tüketici Hakları Rehberi” hazırladı. Başkent Zabıtası; yetişkinler, çocuklar, görme engelliler ve hatta mültecilerin kolaylıkla anlayabileceği dilde hazırladığı rehberde, tüketici haklarını detaylı şekilde anlattı.

 

TÜKETİCİLERİN BİLMEDİKLERİ

Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi, ürün çeşitliliğinin artması tüketicilerin de daha bilinçli hareket etmesini zorunlu kıldı. Bu durum tüketicinin korunması kavramının önemini artırırken, çok sayıda hukuki düzenlemelerin de yapılmasını gerektirdi.

Tüketicileri korumaya yönelik hukuki düzenlemeler her ne kadar hayata geçse de çok sayıda vatandaşın bu hakları bilmediği de ortaya çıktı. Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Hakları Amirliği işte bu gerçeklikten yola çıkarak hazırladığı rehberde, tüketicilerin kaliteli, sağlıklı ve güvenilir ürünler tüketmesini sağlamayı amaçlıyor. Rehber aynı zamanda hem üretici hem satıcı hem de sağlayıcıların tüketicilerin çıkarlarını göz önünde bulundurarak üretim yapmalarını da teşvik ediyor.

 

ALIŞVERİŞTE SAYGI KÜLTÜRÜ   

Alışverişlerde saygı kültürünü yaygınlaştırarak, güncel tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin sıkça sorulan sorular ve yanıtlarına yer verilen kitapçıkta, güncel tüketici hakları tek tek anlatılıyor. Şehrin kalabalık noktalarında dağıtılacak olan 3 katmanlı “Tüketici Haklarımı Öğreniyorum” broşürü ve kartelâlarla, tüketiciler bilinçlendiriliyor.

 

MÜLTECİLER İÇİN ARAPÇA BROŞÜR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan mültecileri de düşünerek, onların anlayabileceği dilde, Arapça broşür bastırdı. Türkçe bilmeyen göçmen ve mültecilerin haklarını aramaları ve bunu yaparken verilebilecek destekler konusunda detaylı bilgilerin yer aldığı Arapça broşürler, Türkiye’de bir ilk olma özelliği de taşıyor.

 

GÖRME ENGELLİLERE BRAİLLE ALFABELİ REHBER

Görme engelli vatandaşların tüketici olarak haklarını öğrenmeleri ve bu hakları kullanmalarını sağlamak amacıyla “Braille Alfabesi”  ile basılan bir kitapçık ve sesli anlatımların yer aldığı CD seti hazırlandı. “Hak aramanın engeli olmaz” sloganıyla öncelikle görme engelli okullarda okuyan öğrencilere dağıtılan kitapçıkların dışında işitme engelli vatandaşların yararlanmaları için ayrıca görsel videolar kullanımına sunuldu.

 

ÇOCUKLARA ÖZEL BOYAMA KİTABI VE YAPBOZ

Büyükşehir Belediyesi, çocukları da unutmadı ve tüketici haklarına yönelik bilgileri eğlenceli hale getirdi. Tüketici Hakları Karikatür Yarışması’nda dereceye giren karikatürlerden hazırlanan boyama kitapları ve yapbozlarda, çocukların tüketici haklarını eğlenerek öğrenmeleri, merak uyandıran konularda araştırma yapmalarını kolaylaştıracak anlatımlar kullanıldı.

Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen “Geleneksel Tüketici Ödülleri” kapsamında, vatandaşlara yönelik çalışmaları ve projeleri nedeniyle geçtiğimiz yıl “Tüketici Özel Ödülü” alan Başkent Zabıtası, vatandaşları bilinçlendirmeye ve farkındalıklarını artırmaya yönelik yeni projeler hazırlıyor.

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