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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN MUHTARLARLA ÇÖZÜM ODAKLI UYGULAMA

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN MUHTARLARLA ÇÖZÜM ODAKLI UYGULAMA
TEKNOLOJİYİ YAKINDAN TAKİP EDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKENT’TEKİ MUHTARLARLA OLUŞTURDUĞU “WHATSAPP İLETİŞİM HATTI” SAYESİNDE GELEN BİLDİRİMLERİ DEĞERLENDİREREK, İSTEK VE TALEPLERİ ANINDA ÇÖZÜME KAVUŞTURUYOR.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerle bire bir iletişim kurabildiği ALO 153 Mavi Masa’nın yanı sıra şimdi de kent yaşamıyla ilgili şikayet ve talebin karşılık bulması için Başkent’teki muhtarlarla “WhatsApp” grubu oluşturdu.

Vatandaşlardan gelen istek ve taleplere yönelik en çok bildirimin alındığı birimlerden olan ASKİ Genel Müdürlüğü ve Fen İşleri Daire Başkanlığı ile muhtarlar arasında kurulan whatsapp grupları sayesinde vakit kaybının da önüne geçiliyor.

         

ÇÖZÜM ODAKLI UYGULAMA

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla kurduğu yüz yüze iletişimin yanı sıra vatandaşın temsilcisi muhtarlarla da sık sık bir araya geliyor.

Başkan Tuna, “vatandaş memnuniyetini” her fırsatta yinelerken, ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı da ilçe muhtarlarıyla ayrı ayrı toplantılar yapıyor.        

Bu toplantılarda dile getirilen sorunlar kadar anlık gelişen olaylara müdahale imkanı sağlamak için muhtarlarla teknolojiyi kullanarak işbirliği yaptıklarını belirten Kınacı,“Muhtarlarımızla kurduğumuz whatsapp hattıyla sürekli iletişim halindeyiz. Su kesintisi, koku, arıza, kanalizasyon gibi muhtarlardan bize gelen bildirimleri değerlendirmeye alarak, anında müdahale ediyor ve sorunu çözüme kavuşturuyoruz” dedi.

 

MUHTARLAR MEMNUN, VATANDAŞ MEMNUN

ASKİ ve Fen İşleri Daire Başkanlığı ile kurulan whatsapp grupları için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden muhtarlar, bu tür uygulamalarla, taleplerinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulduğunu kaydettiler.

Vatandaşlara daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermeye çalıştıklarını vurgulayan Mevlana Mahallesi Muhtarı Halil Er, teknolojiyi kullanarak sorunları Büyükşehir’e gitmeden çözdüklerine dikkat çekti ve şöyle konuştu:

“Vatandaşlarımızın sorunlarına daha hızlı çözüm üretebilmek adına bu gruplar kuruldu. Uygulama, Ankara’daki bütün muhtarlıklarla gerçekleştiriliyor. Su kesintisi, arıza, kanalizasyon, asfalt işleri gibi konularla ilgili sorunlara kısa sürede müdahale edilerek, çözüm üretiliyor. Oldukça güzel ve çözüm odaklı dört dörtlük bir uygulama. Vatandaşlarımız da bu uygulamadan son derece memnun.”

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