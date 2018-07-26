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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN AKÇAY TATİL KAMPI’NDA BİR HAFTA SÜREYLE TATİL YAPACAK ENGELLİ VATANDAŞLAR AİLELERİYLE BİRLİKTE YOLA ÇIKTI

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN AKÇAY TATİL KAMPI’NDA BİR HAFTA SÜREYLE TATİL YAPACAK ENGELLİ VATANDAŞLAR AİLELERİYLE BİRLİKTE YOLA ÇIKTI
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait tatil kampları Başkentlileri ağırlamaya devam ediyor.

Başkentlilerin, yaz tatillerini huzur içinde geçirdikleri dinlenme ve eğlencenin adresi Büyükşehir Belediyesi’ne ait tatil kampları, bu yıl da dolup taşıyor.

Her hafta başka bir grubun ağırlandığı Büyükşehir'in tatil kamplarından Akçay Tatil Kampı’nın, bu haftaki konukları engelli vatandaşlarla birlikte aileleri oldu.

Hipodrom Caddesi’nden, 6 otobüs ve 6 engelli hizmet aracıyla yola çıkan yaklaşık 250 kişilik kafile, bir hafta süreyle Akçay Tatil Kampı’nda yazın tadını çıkaracak.

 

ENGELLİ HİZMET ARACIYLA EVDEN TATİLE

Büyükşehir Belediyesi tarafından tatillerini güven ve huzur içinde geçirmeleri için her türlü detayın düşünüldüğü engellilere, ailelerin yanı sıra, yolculukları süresinde araç sorumluları refakat edecek. Akçay’daki tatillerinde her türlü faaliyetten faydalanmaları için özel eğitmenlerden oluşan personelin yardımcı olacağı engelliler unutamayacakları bir yaz tatili geçirecekler.

Tekerlekli sandalyeye bağımlıların asansörlü otobüslerle evlerinden alındığı tatilciler, bir haftalık tatilin ardından engelli hizmet araçlarıyla ücretsiz olarak evlerine kadar bırakılacaklar.

Büyük bir coşku ve sevinç içinde yola çıkan engelli vatandaşları ve aileleri  yakınları ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı personelleriyle birlikte uğurladı.

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