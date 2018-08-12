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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN GELENEKSELLEŞEN NİKAH ŞÖLENİ İLE 218 ÇİFT DÜNYAEVİNE GİRDİ

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN GELENEKSELLEŞEN NİKAH ŞÖLENİ İLE 218 ÇİFT DÜNYAEVİNE GİRDİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği toplu nikah töreni ile bu yıl 218 çiftin mutluluğuna daha ev sahipliği yaptı.

Çiftlerin nikahını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna kıydı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen düğün şöleninde, 2018’de 218 çift daha “evet” dedi. Çiftlerin heyecanını ve mutluluğunu paylaşan Başkan Tuna “Hayırlı bir işe vesile oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mesut bahtiyar etsin” diyerek nikah merasimini başlattı.

 

218 ÇİFTİN NİKAH TÖRENİNE İLGİ YOĞUNDU

Başkan Tuna’nın ev sahipliğinde gerçekleşen 218 çiftin düğün şölenine, AK Parti Ankara milletvekilleri Murat Yeğin ve Arife Polat Düzgün ile Mamak, Sincan ve Bala Belediye Başkanları ile Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratları katıldı.

Törende gelin ve damatlar tatlı bir heyecan yaşarken, davetliler de bu mutlu anlara tanıklık etti.Başkan Tuna, çiftlerin nikahını kıydıktan sonra 218 çiftin her biriyle tek tek fotoğraf çekilerek çiftlerin heyecanına ve mutluluğuna ortak oldu.

        

ÇİFTLER VE DAVETLİLER GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ

Büyükşehir Belediyesince organize edilen düğün şöleninde nikah töreninin ardından çiftler ve davetliler gönüllerince eğlendi. Geceye Kemal Günüç yönetimindeki Kent Orkestrası eşlik ederken, Ankara Büyükşehir Belediyesi sanatçısı solist Nur Yoldaş ve Türk Halk Müziği sanatçılarından Mustafa Özcan da sahne alarak çiftlerin mutluluğunu paylaştı. FOMGET ekibinin muhteşem gösterileriyle son bulan düğün şöleninde çiftlere çeşitli hediyeler de verildi.

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