ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KIZILAY MİLLİ İRADE MEYDANI’NDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ “15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ BULUŞMASI”, TÜM BAŞKENTLİLERİ BİRARAYA GETİRDİ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA’NIN DAVETİNE YOĞUN İLGİ GÖSTEREN BAŞKENTLİLER, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ VE GAZİLERİNİ DUALARLA ANDI.

Başkent Ankara, 15 Temmuz darbe girişimini unutmadı, unutturmadı. Başkent’te ilk anma programı Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği’nde düzenlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte şehit kabirlerini ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, şehit aileleriyle yakından ilgilendi.

ŞEHİTLER MİLLET CAMİİ’NDE DUALARLA ANILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdiği Millet Camii’nde düzenlenen “Hatm-i Şerif Merasimi”nde Başkentlilerle birlikte dualar okuyan Başkan Tuna daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde açılan “15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi” adlı fotoğraf sergisini de gezdi.

Başkan Tuna, hain darbe girişiminde bombalanan noktalardan biri olan Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen anma törenine de katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte şehit yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Başkan Tuna, şehit olan emniyet görevlilerin fotoğraflarının önüne kırmızı karanfil bıraktı. Törende duygulu bir konuşma yapan 15 Temmuz gazisi Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, dakikalarca ayakta alkışlandı.

BAŞKENT KIRMIZI BEYAZDI

7’den 70’e Ankaralılar, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nde Kızılay Milli İrade Meydanı’nda buluşmaya davet eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın bu davetini karşılıksız bırakmadı ve ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı doldurdu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve çok sayıda milletvekilinin de katıldığı Kızılay Milli İrade Meydanı’nı dolduran Başkentlilere seslenen Meclis Başkanı Yıldırım,“Darbeye karşı dimdik duran Ankaralılar, darbe girişimini bozguna uğratan Seğmenler, Türkiye’nin demokrasi meydanına hoş geldiniz” dedi ve şu önemli mesajları verdi:

“Şehitlerimiz ve gazilerimiz o geceki cesaretleriyle, duruşlarıyla bir destan yazdılar. Her zaman kalbimizde müstesna yerlerini korumaya devam edeceklerdir. Her yıl 15 Temmuz’da şehitlerimizi yad etmeye devam edeceğiz. Coşkuyla söylenen özgürlük türkülerinin gerçek bestekarı aslında aziz milletimizin ta kendisidir. 15 Temmuz bu aziz milletin hangi karanlık güce dayanırsa dayansın iradesinin esir alınamayacağını bir kez daha cümle aleme göstermiştir. Demokrasi kahramanımız şimdi de başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ay yıldızlı bayrak için yürüdüğünde bu millet de yürüdü arkasından. Halkın gücü, hakkın gücü, tankın gücünü yenmiştir. Bu ülkeyi, bu bayrağı kimsenin teslim alamayacağını cümle aleme ilan ettik. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Bu alçaklar hakettikleri cezayı alıyorlar, almaya da devam edecekler. Bu darbenin bu alçak kalkışmanın arkasında olanlar üst akılları da dünya alem bilsin ortaya çıkaracağız. Fetö terör örgütünün, darbecilerin başından da bunun hesabını mutlaka soracağız. Bugünkü Türkiye, 15 Temmuz gecesinden çok daha güçlüdür.”

“DÜNYA ŞAŞIRDI, SERSEME DÖNDÜ”

Türk milletinin darbe girişimine gösterdiği dirence tüm dünyanın şaşırdığına vurgu yaptığı konuşması büyük alkış alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, “Gazi Ankara’nın gazi evlatları” sözleriyle başladığı konuşmasında şunları söyledi.

“Ankara’nın her yerinde vatandaşlarımız siyasi görüşü ne olursa olsun omuz omuza verip hainlerin ihanet girişimine dur dedi. Bu hainler darbe değil işgal girişiminde bulundular. Yurtdışındaki işbirlikçileriyle bunu yaptılar ama bir şeyi unuttular bu milletin vicdanını, ferasetini, şehit evlatları, şehit torunları olduğunu unuttular, hesaba katamadılar. Dünya buna şaşırdı, dünya serseme döndü. Dinimizi istismar etmeye çalıştılar ama bu millet dinine sahip çıktı. Cenabı Allah bu millete islam dinini ilelebet payidar kılmayı nasip etti. Ben bu milletin bir ferdi olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Burada gösterdiğiniz bu coşku bu ruhun asla ölmeyeceğini de tüm dünyaya gösteriyor. 15 Temmuz’u bu şanlı direnişi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.”

SİYASETTEN UZAK BİRLİK MESAJLARI

Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterileriyle devam eden anma programına Başkan Tuna’nın davetiyle katılan eski ve yeni ilçe belediye başkanları da yaptıkları konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Şehit aileleri ile gazilerin 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşadıklarını anlattığı gecede, o geceye ait görüntüler bir kez daha Başkent’teki ekranlara yansıtıldı.

Başkan Tuna, Türk bayraklarını hiç indirmeyen Başkentlilerle birlikte Kuran-ı Kerim tilaveti dinleyerek, şehitler için dualar etti. Saatler 00.13’ü gösterdiğinde ise tüm Türkiye’de aynı anda okunan Sela sesleri, Kızılay Milli İrade Meydanı’nda da yükseldi.