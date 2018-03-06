ANKARA CADDELERİ, MENEKŞELERLE BAHARA GÖZ KIRPIYOR

Başkent çiçek gibi kokuyor… Her mevsim şehrin dört bir yanını renkli çiçeklerle donatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent sokaklarına estetik bir görünüm de kazandırıyor.

Büyükşehir Belediyesi, bahar aylarına girerken bulvar, cadde ve meydanları mevsim ve iklim koşullarına uygun olan menekşelerle süslüyor.

MENEKŞE KOKULU BAŞKENT

Yaklaşık 40 bin metrekare alanda 161 bin menekşeyi toprakla buluşturmak için çalışmalara başlayan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri; Anıtkabir çevresi, Hacı Bayram Veli Cami çevresi, Eskişehir, Havaalanı, İstanbul, Çankırı ve Çubuk yolu üzerinde çiçek ekimlerini gerçekleştirdi.

Ankara, Malazgirt ve Celal Bayar Bulvarlarının dışında ana parklar, rekreasyon alanları ile çevre ilçelerin birçok noktasına da dikilen menekşeler mis gibi kokuyor.

2 MİLYON BİTKİ DİKİLECEK

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri bir yandan Başkent'in yeşilinin bakım ve temizliğine özen gösterirken diğer yandan da mevsim şartlarına uygun olan çiçeklerle dört bir yanı nakış nakış işliyor.

Bu yıl yaklaşık 2 milyon bitkiyi toprakla buluşturacak olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Yeşil Ankara” olma yolundaki istikrarlı çabasını sürdürüyor.