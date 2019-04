Ankara Çayyolu Yeni Konut Projeleri

Ankara Çayyolu yeni konut projeleri en rağbet gören yaşam alanlarından biridir. Ankara’nın yükselen yıldızı Çayyolu, seçkin bir yaşam alanı sunmak için tüm açılardan yaşayanları için yeterli olmak adına ciddi bir yenilenmeye gitmektedir.

Çayyolu, Eskişehir ve Ankara karayolu üzerinde bulunmaktadır. Bu özelliği ile de ulaşım açısından da oldukça avantajlıdır. İnşaat projelerinin hızlı bir şekilde tamamlanması ile Çayyolu projelerine olan rağbet de artmaktadır.

Özellikle Ankara Çayyolu yeni konut projeleri kapsamında Santra Çayyolu, açık hava konseptli alışveriş merkezinin tasarlanması ile dikkatleri üzerine çekmektedir. 38 dönümlük bir alana dikilen Santra Çayyolu, 2 artı 1’den 7 artı 1’e kadar farklı daire seçenekleri sunmaktadır.

Ankara Çayyolu Konut Projeleri 2019

Çayyolu konut projeleri 2019 senesinde de devam etmektedir. Ankara’nın yaşam alanı bakımından en çok tercih edilen ve ulaşım açısından oldukça avantajlı bir bölgesi olan Çayyolu, konut projeleri açısından da her geçen gün daha çok büyümektedir.

So Çayyolu projesi ise So Yapı imzası ile Ankara Çayyolu’nda hayata geçirilmiştir. So Çayyolu projesi 200 konuttan oluşmaktadır. Dubleks dairelerin bulunduğu

So Çayyolu projelerinde dairelerin büyüklüğü ise 104 ve 122 metrekare arasında değişmektedir. Anka Cadde Yaşamken ise 25 adet cadde dükkan projesi ile hayata geçirilmiştir. Yaşamkent projesi 7 bin metrekare arsa alanı üzerinde kurulmuştur.

Ankara Çankaya Yeni Konut Projeleri

Ankara yeni başlayacak konut projeleri arasında en çok dikkat çekenlerden biri Next Level Çayyolu olmaktadır. Pasifik İnşaat imzası ile Çayyolu bölgesinde başlayan proje, üç artı birden yedi buçuk artı bire kadar farklı şekillerde daireler sunmaktadır.

Koordinat Çayyolu ise 420 adet daire ve 10 dükkan ile hayata geçmesi planlanan projelerden biri. Koordinat Çayyolu projesinde bir artı bir, iki artı bir, üç artı bir, dört artı bir ve beş artı bir daire tipleri bulunmaktadır.

Bu konut projesinde dairelerin büyüklükleri 62 metrekare ve 231 metrekare arasında değişmektedir. Ankara’nın oldukça rağbet gören, bu projeleri şimdiden dolmak üzere, Ankara Çayyolu yeni konut projeleri her geçen gün artmaya devam etmektedir.

