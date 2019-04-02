Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınanlardan etkin...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınanlardan etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 üsteğmen, 18 astsubay olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında 02.04.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 17'si aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı.
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