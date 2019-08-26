Ankara'da kapatılan Çocuk Koruma Evleri'nde kalan çocukların yakınlarından tepki
Haber 26.08.2019, 21:50
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Ankara'da kapatılan Çocuk Koruma Evleri'nde kalan çocukların yakınlarından tepki
Selen YALAZ- İrfan ÖZŞEKER- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Koruma Evleri'nin kapatılma kararı tepkilere neden oldu. Kurumda kalan çocukların yakınları, zor durumda olduklarını belirterek çocuklarının aynı düzende devam etmesini istiyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2012 yılından bu yana hizmet veren 11 Çocuk Koruma Evi, mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Kararın ardından evlerde kalan 47 çocuk, yakınlarına dilekçe imzalatılarak teslim edildi. Çocukların yakınları, duruma tepki gösterdi. Ece Bulut, anne ve babasını kaybetmesinin ardından 2017 yılından bu yana koruma evinde kalan 13 ve 15 yaşlarındaki iki kardeşini, belediyenin talebi üzerine teslim almak zorunda kaldığını söyledi.