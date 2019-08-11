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Ankara'da kurbanlar yine açık alanlarda kesildi
Gündem
11.08.2019, 16:22
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Arda ERDOĞAN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlar, kurbanlarını belediyelerin belirlediği kesim noktaları dışında açık alanlarda kesti.
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#kahramankazan
#ankara
#Zehra Begüm
#HDP İl Başkanı Ferhat Çakı
#Myanmarda ölü sayısı 41e yükseldi
#muson yağmurları
#yenimahalle
#mon eyaleti
#mamak
#Boşanma davası açan eşini bıçaklayıp
#Menopoz dönemi
#Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası
#bergama
#hava durumu
#ankara haberleri
#nevşehir
#Ankaragücü transfer haberleri
#Boşanma davası açan eşe bıçaklı saldırı
#Zehra Begüm Dünya Şampiyonu oldu
#hava saldırısı