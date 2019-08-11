Ankara'da kurbanlar yine açık alanlarda kesildi

Gündem 11.08.2019, 16:22
Ankara'da kurbanlar yine açık alanlarda kesildi
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Arda ERDOĞAN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlar, kurbanlarını belediyelerin belirlediği kesim noktaları dışında açık alanlarda kesti.

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