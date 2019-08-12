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Ankara'da piknik yolunda kaza: 16 yaralı
Gündem
12.08.2019, 18:44
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#gençlik ve spor bakanı
#belediye
#gençlik merkezi
#poltika
#TripAdvisor
#Sultanbeyli Belediyesi
#chp haberleri
#sanatçı
#yenimahalle
#haberler ankara
#çankaya
#ankara
#İstanbul Üniversitesi
#baskesbol
#Ankara Çankaya Magazin Haberleri
#Haluk Levent
#Çankaya Belediyesi
#YEREL HABERLER
#kahramankazan belediye etkinlik haberleri
#dr. mehmet muharrem kasapoğlu