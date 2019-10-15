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Ankara'da otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan sürücü, 22 ayrı noktada 64 güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesi sonucu yakalandı.



9 Ekim Çarşamba günü saat 22.45 sıralarında Yenimahalle Hipodrom Caddesi Et Balık Fetih Camisi önünde D.A'ya çarpan bir otomobil olay yerinden kaçtı.



Kaza sonrası ağır yaralanan D.A. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri yaptıkları incelemede D.A'ya çarpıp kaçan aracın plaka, renk ve modeline ait herhangi bir bilgiye ulaşamazken, görgü tanığı da bulunamadı.