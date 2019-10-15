Ankara'da Yayaya çarpıp kaçan sürücüyü 64 kamera kaydını izleyerek yakaladılar
Asayiş 15.10.2019, 08:11
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Ankara'da otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan sürücü, 22 ayrı noktada 64 güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesi sonucu yakalandı.
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Toplam 610 dakikalık kamera kaydını izleyen ekipler olaya karışan aracın marka ve modeli ile plakasını kısa sürede tespit etti.
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Kazadan bir gün sonra araç sürücüsü H.Y'yi yakalayan ekipler, otomobili de bir inşaatta üzeri brandayla kapatılmış halde buldu.
Yapılan incelemede aracın sol ön tarafında hasar bulunduğu ve ön camının olmadığı belirlendi.
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