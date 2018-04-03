  • BIST 114.582
  • Altın 171,066
  • Dolar 3,9772
  • Euro 4,8991
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 19 °C

Ankara Devlet Opera ve Balesi, CARMEN operasını Ankaralı sanatseverlerle yeniden buluşturuyor

»
Ankara Devlet Opera ve Balesi, CARMEN operasını Ankaralı sanatseverlerle yeniden buluşturuyor
Ankara Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet’in ünlü eseri CARMEN operasını, 7 Nisan Cumartesi akşamı Ankaralı sanatseverlerle yeniden buluşturuyor.

İlk sahneye konduğu günden itibaren, yalnızca operanın değil, tiyatro ve sinemanın da değişik biçimlerde ele aldığı Carmen operası, karakter temasını değişik dönemlerde güncel sorunların bir aynası durumuna getirdi.

Operadaki kadınların, en renkli en pervasız olanı Carmen, Recep Ayyılmaz rejisiyle sahneleniyor. Dekor Seyhan Atamer, kostüm Gizem Betil, Işık Müfit Özbek ve Emin Saraçoğlu, koreograf Deniz Çığ imzası taşıyor.

Asude Karayavuz, Sezin Kirişçi ve Ferda Yetişer’inCarmen seslendirdiği eserde; Murat Karahan, Efe Kışlalı, Ünüşan Kuloğlu Don Jose rolünde, Erdem Baydar, Çetin Kıranbay, Eralp Kıyıcı ve Umut Kosmanise Escamillo olarak seyirci karşısına çıkıyor.

Tarih: 7 Nisan2018/ Cumartesi

Saat: 20.00

Yer: Opera Sahnesi (Atatürk Bulvarı No:20 Ulus - Ankara)

Satış noktaları:

Opera Binası Ana Gişe – 03123246801

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BAŞKAN TUNA, SOKAK SANATINA DESTEK VERİYOR30 Mart 2018 Cuma 16:50
  • Sincan Belediyesi, Sultan II. Abdülhamid’in hayatının anlatıldığı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı30 Mart 2018 Cuma 15:06
  • Sokullu Çankaya Evi’nde müzik eğitimi alan kursiyerlerden oluşan koro, sanatseverlere müzik dolu bir akşam yaşattı30 Mart 2018 Cuma 12:27
  • Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde Bakü Fatihi Nuri Paşa için bir anma programı düzenledi30 Mart 2018 Cuma 10:14
  • Yeşilçam’ın en ünlü kadın oyuncularına sesini veren Belkıs Özener ve Çiğdem Gürdal muhteşem bir konser ile Yenimahallelilerle buluştu30 Mart 2018 Cuma 09:18
  • Ahmet Kahyaoğlu’na ait “Sihirli Dünya” Çocuk Müzikali, küçük sanatseverlere keyifli anlar yaşatacak29 Mart 2018 Perşembe 11:52
  • Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi’nde ‘’Dünya Tiyatrolar Günü’’ etkinlikleri düzenlendi29 Mart 2018 Perşembe 10:41
  • Abdülkerim Erdoğan kültür sohbetleri için Mamak'a geldi29 Mart 2018 Perşembe 10:16
  • İstanbul Devlet Tiyatrosu; Dünya Tiyatro Günü'nü tüm sahnelerinde ücretsiz sergilediği oyunlarla kutladı28 Mart 2018 Çarşamba 12:18
  • Fırat Tanış, ''Gelin Tanış Olalım'' adlı tek kişilik oyununu Yenimahallelilerin beğenisine sundu28 Mart 2018 Çarşamba 12:16
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim