Ankara Devlet Opera ve Balesi, CARMEN operasını Ankaralı sanatseverlerle yeniden buluşturuyor

İlk sahneye konduğu günden itibaren, yalnızca operanın değil, tiyatro ve sinemanın da değişik biçimlerde ele aldığı Carmen operası, karakter temasını değişik dönemlerde güncel sorunların bir aynası durumuna getirdi.
Operadaki kadınların, en renkli en pervasız olanı Carmen, Recep Ayyılmaz rejisiyle sahneleniyor. Dekor Seyhan Atamer, kostüm Gizem Betil, Işık Müfit Özbek ve Emin Saraçoğlu, koreograf Deniz Çığ imzası taşıyor.
Asude Karayavuz, Sezin Kirişçi ve Ferda Yetişer’inCarmen seslendirdiği eserde; Murat Karahan, Efe Kışlalı, Ünüşan Kuloğlu Don Jose rolünde, Erdem Baydar, Çetin Kıranbay, Eralp Kıyıcı ve Umut Kosmanise Escamillo olarak seyirci karşısına çıkıyor.
Tarih: 7 Nisan2018/ Cumartesi
Saat: 20.00
Yer: Opera Sahnesi (Atatürk Bulvarı No:20 Ulus - Ankara)
Satış noktaları:
Opera Binası Ana Gişe – 03123246801
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