Ankara Devlet Opera ve Balesi, CARMEN operasını Ankaralı sanatseverlerle yeniden buluşturuyor

Ankara Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet’in ünlü eseri CARMEN operasını, 7 Nisan Cumartesi akşamı Ankaralı sanatseverlerle yeniden buluşturuyor.

İlk sahneye konduğu günden itibaren, yalnızca operanın değil, tiyatro ve sinemanın da değişik biçimlerde ele aldığı Carmen operası , karakter temasını değişik dönemlerde güncel sorunların bir aynası durumuna getirdi.

Operadaki kadınların, en renkli en pervasız olanı Carmen , Recep Ayyılmaz rejisiyle sahneleniyor. Dekor Seyhan Atamer, kostüm Gizem Betil, Işık Müfit Özbek ve Emin Saraçoğlu, koreograf Deniz Çığ imzası taşıyor.

Asude Karayavuz, Sezin Kirişçi ve Ferda Yetişer’inCarmen seslendirdiği eserde; Murat Karahan, Efe Kışlalı, Ünüşan Kuloğlu Don Jose rolünde, Erdem Baydar, Çetin Kıranbay, Eralp Kıyıcı ve Umut Kosmanise Escamillo olarak seyirci karşısına çıkıyor.

Tarih: 7 Nisan2018/ Cumartesi

Saat: 20.00

Yer: Opera Sahnesi (Atatürk Bulvarı No:20 Ulus - Ankara)

Satış noktaları:

Opera Binası Ana Gişe – 03123246801