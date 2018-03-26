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Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu, Güldestan adlı müzik ve dans prodüksiyonunu seyirci ile buluşturacak

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Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu, Güldestan adlı müzik ve dans prodüksiyonunu seyirci ile buluşturacak
Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu, 28 Mart akşamı saat 20.00’de ; Güldestan adlı müzik ve dans prodüksiyonunu gerçekleştirecek.

Koreograf Beyhan Murphy’nin,  2004’te Mercan Dede ile beraber yaptığı Güldestan eseri, o günden bu güne, Mersin, Antalya, Samsun, İzmir ve İstanbul olmak üzere beş Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendikten sonra,bu yolculuğunu Ankara’da tamamlıyor.

Dekor tasarımının Işın Mumcu’ya, kostüm tasarımının İsmail Dede ve Ayşegül Alev’e ait olan eseri ; kendisi de orijinal Güldestan’da başrol oynamış olan Arkın Zirek sahneliyor.

Eserin içeriğinde kullanılan Evliya Çelebi ve Orhan Pamuk metinlerini, tiyatro ve sinema sanatçısı Halit Ergenç seslendiriyor.

Güldestan’da bir göç yolundan şehirdeki bir kafeye, çağdaş yazar Orhan Pamuk’un metninden, 18. yy Evliya Çelebi’ye; modern insanın içsel yolculuklarından Sema’ya, Osmanlı  Dönemi İstanbul günlerinden modern İstanbul’a ve nihayetinde de GÜL’e varan bir yolculuk anlatılıyor.Eserde ; keman, kanun, çello, klarinet, ud ve perküsyonun canlı olarak yer aldığı bir orkestra ile Ara Güler’in özel arşivinden fotoğraflar eşlik ediyor.

Güldestan, kullanılan elektronik müziği geleneksel mistik temalarla birleştiren ve aynı zamanda kültürel tarih özelliklerini barındırmasıyla, sahnelere farklı bir dinamik getiren en popüler eserlerden bir tanesidir.

Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin en fazla turne yapan eseri olan Güldestan,şimdiye kadar Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali veUluslararası Bodrum Bale Festivali ile Hollanda, Bosna, Çin, Tunus, Almanya, Gürcistan, Tayland, Makedonya ve Fransa’da sergilendi.

Güldestan’ın Ankara’da sahnelenmesi, aynı zamanda MDT’nin kurucu Sanat Yönetmeni ve koreograf Beyhan Murphy’nin Ankara izleyicisi ile 15 yıllık bir aradan sonra tekrar buluşması olacak.

Modern Dans Topluluğu

Modern Dans Topluluğu (MDT) 1992 yılında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde Ankara’da kurulmuştur. Şubat 93’te ilk prömiyeri ile profesyonel repertuvar topluluğu niteliğinde sahne üstü faaliyetlerine başlamıştır.

MDT Ankara Opera Sahnesi’nde periyodik olarak verdiği temsiller ve her yıl repertuvarına eklediği yeni eserlerle, temsillerine, yurtiçi ve yurtdışı turnelerine devam etmektedir.

MDT kendi iç eğitiminin yanı sıra birçok üniversitede çeşitli etkinlikler ve söyleşilerle gençlere modern dansla ulaşmayı başarmış ve birçok üniversitede Modern Dans Bölümü’nün açılmasına öncü olmuştur.

Tarih:28 Mart 2018, Çarşamba

Saat:20.00

Yer:Ankara Devlet Opera ve Balesi Opera Sahnesi

Atatürk Bulvarı No:20 Ulus/Altındağ

Satış noktaları:

Opera Binası Ana Gişe – 03123246801

http://www.dobgm.gov.tr

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