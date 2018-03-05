Ankara Devlet Opera ve Balesi’nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel konser

Aydın Buğra Güven’in sahneye hazırladığı konserde, Hülya Günay, Mehlika Karadeniz Bilgin, Seda Ayazlı, Esra Çetiner, Aslı Kıyıcı ve Nihan İnan ve piyanist Esra Poyrazoğlu solist olarak karşımıza çıkıyor.
8 Mart 2018 saat 20.00’de Leyla Gencer Sahnesi’nde sahnelenecek konserde, Turgay Erdener G.Puccini , A.Vivaldi, S.Rachmaninoff , A.Dvorak gibi dünyaca ünlü bestecilerin seçkin parçaları seyirciyle buluşacak.
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KONSERİ (KONSER)
Tarih: 8 Mart 2018, Perşembe
Saat: 20.00
Yer: Leyla Gencer Sahnesi
Satış noktaları:
Opera Binası Ana Gişe – 03123246801
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