Ankara Devlet Opera ve Balesi’nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel konser

BirleşmişMilletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gün olan ve her yıl 8 Mart tarihinde tüm dünyada kutlanan Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin hazırladığı ve solist sanatçıları kadınlardan oluşan bir konserle kutlanıyor

​Aydın Buğra Güven’in sahneye hazırladığı konserde, Hülya Günay, Mehlika Karadeniz Bilgin, Seda Ayazlı, Esra Çetiner, Aslı Kıyıcı ve Nihan İnan ve piyanist Esra Poyrazoğlu solist olarak karşımıza çıkıyor. 8 Mart 2018 saat 20.00’de Leyla Gencer Sahnesi’nde sahnelenecek konserde, Turgay Erdener G.Puccini , A.Vivaldi, S.Rachmaninoff , A.Dvorak gibi dünyaca ünlü bestecilerin seçkin parçaları seyirciyle buluşacak. DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KONSERİ (KONSER) Tarih: 8 Mart 2018, Perşembe Saat: 20.00 Yer: Leyla Gencer Sahnesi

Satış noktaları: Opera Binası Ana Gişe – 03123246801 www.dobgm.gov.tr