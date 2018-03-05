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Ankara Devlet Opera ve Balesi’nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel konser

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Ankara Devlet Opera ve Balesi’nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel konser
BirleşmişMilletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gün olan ve her yıl 8 Mart tarihinde tüm dünyada kutlanan Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin hazırladığı ve solist sanatçıları kadınlardan oluşan bir konserle kutlanıyor

​Aydın Buğra Güven’in sahneye hazırladığı konserde, Hülya Günay, Mehlika Karadeniz Bilgin, Seda Ayazlı, Esra Çetiner, Aslı Kıyıcı ve Nihan İnan ve piyanist Esra Poyrazoğlu solist olarak karşımıza çıkıyor.

8 Mart 2018 saat 20.00’de Leyla Gencer Sahnesi’nde sahnelenecek konserde, Turgay Erdener G.Puccini , A.Vivaldi, S.Rachmaninoff , A.Dvorak gibi dünyaca ünlü bestecilerin seçkin parçaları seyirciyle buluşacak.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KONSERİ (KONSER)

Tarih: 8 Mart 2018, Perşembe

Saat: 20.00

Yer: Leyla Gencer Sahnesi


Satış noktaları:

Opera Binası Ana Gişe – 03123246801

www.dobgm.gov.tr

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