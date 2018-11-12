Ankara genelinde atık temizliği seferberliği başladı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKENT GENELİNDE ATIK TEMİZLİĞİ SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığını etkileyen ve çevreyi kirleten atıkların temizliğini sürdürüyor.

Başkent'te geçimini kağıt toplayarak sürdürenler tarafından oluşturulan kağıt birikintileri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından temizleniyor.

KANUNA AYKIRI

Ekipler son olarak Çankaya ilçesinde Çiğdem Mahallesi Şirin Tepe Mevkii'ndeki gecekondularda yaşayan ve bulundukları alanda kağıt ve hurda biriktirenlere yönelik operasyon düzenledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Mahalli Çevre Kurulu Kanunu'nda yer alan 2017/65 sayılı karar ve 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği düzenlenen atık temizliği ile şehir görüntüsünü bozan, insan sağlığını tehdit eden ve çevreye zarar veren atıklar bölgeden bertaraf edildi.

VATANDAŞLAR ŞİKAYETÇİ

Bölgede ikamet eden vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, bölgeyi kirli atıklardan tamamen arındırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Oğuzhan Yücel, Başkent’te atıklar ile ilgili gelen tüm şikayetleri dikkate aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Mahalle sakinlerinin yapılan çalışmadan etkilenmemesi için yazılı ve sözlü yapılan uyarıların ardından söz konusu alan, hurda ve kağıt atıklardan tamamen temizlenmiştir."

ZABITAYA BİLDİRİN UYARISI

Bu tarz usulsüz çalışmalara fırsat verilmeyeceğini belirten Yücel, vatandaşların insan ve çevre sağlığı açısından duyarlı olmasını ve Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı’na bildirmeleri uyarısında bulundu.

Büyükşehir Zabıta ile Kent Estetiği Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen operasyonlara, İtfaiye Daire Başkanlığı, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ve Emniyet güçleri de destek veriyor.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin titizlikle yürüttüğü koordineli çalışma sonucunda Çiğdem Mahallesi’nde 100 kamyon atık malzeme toplanarak, Sincan Çadırtepe Katı Atık Depolama alanına götürüldü.