Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu orkestra üyeleri öğretmenleriyle birlikte Başkan Taşdelen’i ziyaret etti

Çankaya Belediyesinin gerçekleştirdiği açılışlar ve temel atma gibi etkinliklerde sahne alan Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu orkestra üyeleri öğretmenleriyle birlikte Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i ziyaret etti.

Çankaya Belediyesi nin gerçekleştirdiği etkinliklerde sahne alarak müzik dinletisi sunan Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu Güzel Sanatlar Orkestrası üyesi gençler, okul müdürü Mücahit Tutar, müzik öğretmeni Canan Temel Sayın ve okul aile birliği üyeleri ile birlikte Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i ziyaret etti.

Geçtiğimiz yıl öğretmenlerinin teşvikleriyle Mert Gündüz, Mustafa Umut Kanarlı, Eren Kutlu, Öykü Damla Gözel, Güneş Uluçay ve Mehmet Burak Erbay’ın bir araya gelerek kurduğu orkestra, çeşitli etkinliklerinde sahne alarak deneyim kazanıyor. İlçe sınırlarında olması dolayısıyla Çankaya Belediyesinin etkinliklerinde de sahne alan orkestranın performansı vatandaştan da olumlu tepki alıyor.

Çankaya Belediyesinin önümüzdeki aylarda gerçekleştireceği açılış ve temel atma organizasyonlarında sahne alacak orkestradaki gençlerin etkinliklerimizde yer almasından büyük memnuniyet duyduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Etkinliklerde vatandaşların ilgisi ve olumlu görüşleri bizim müzik eğitimi alan gençlere fırsat tanımış olmamızda ne kadar doğru bir karar verdiğimizi gösteriyor. Önümüzdeki süreçte yoğun bir tempoya gireceğiz, bu da Çankayalıların orkestrayla daha fazla bir araya gelmesi demek. Ben orkestramızın, açılışların yanı sıra parklarda ve birer kent meydanı haline getirdiğimiz pazaryerlerinde de sahne almalarını istiyorum” diye konuştu.

ORKESTRADAN TAŞDELEN’E SARI GELİN SÜRPRİZİ

Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yaptığı Hitit Güneş Kursu’nu hediye eden öğrenciler Taşdelen’e sürpriz de yaptılar. Mehmet Burak Erbay saksafonuyla Sarı Gelin isimli parçayı seslendirirken Güneş Uluçay da Erbay’a yorumuyla eşlik etti.