1000 girişimciye iş kurma yolunda büyük destek

Eğitimler Nazım’da devam ediyor

Yenimahalle Belediyesi’nin, iş kurmak isteyen vatandaşların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için İŞKUR ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile ortaklaşa çalışma yürüterek hazırladığı “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri” devam ediyor.

2016 yılından beri ücretsiz olarak devam eden eğitimler Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. 4 gün süresince 32 saat eğitime tabi tutulan girişimci adayları, işletme açma, iş planı hazırlama, işletme açmak için gerekli olan yasal süreçler gibi konular hakkında detaylı bilgi sahibi oluyor. Engelli vatandaşlara ve kadın girişimcilere önceliğin tanındığı, Yenimahalle Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen eğitimler sonrasında, 1000’e yakın girişimci hayallerindeki işe bir adım daha yaklaştı.

Parlak fikirlere devlet desteği

İşletme sahibi olmak amacıyla eğitime katılmak isteyen girişimci adayları, bağlı bulundukları İŞKUR noktasına giderek ve e-devlet üzerinden KOSGEB’e başvuru gerçekleştiriyor.

Başvuru işlemleri sonrasında mülakata katılan girişimci adayları, iş fikirlerinin uygun bulunması sonucunda eğitime davet ediliyor. Ayrıca adaylara, sigortasız olması durumunda İŞKUR tarafından 80 TL ödeme yapılıyor.

Zafer hayaline bir adım daha yaklaştı

Hayalindeki işletmeye sahip olarak hayatındaki engelleri aşmak isteyen 35 yaşındaki Zafer Taşdemir iddiasına göre 4 yaşında Çernobil Felaketi sebebiyle Düzce’de meydana gelen radyasyon yüklü yağmur vakasına maruz kaldı.O yaştan itibaren beyin tümörü kanseri ile mücadele ettiğini söyleyen Taşdemir, “Hayatımda azmi ve mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadım. Eğitimler sonucunda başarılı olarak hayalimdeki anaokulunu açmak istiyorum. Ata Mahallesi’nde ikamet ediyorum. Rahatsızlığımın çalışmama ve hareketliliğime engel olmadığını düşünüyorum. Daha önce anaokulunda çalıştığım için çocukları çok seviyorum. Eğitimleri düzenleyerek, insanlara hayallerini gerçekleştirmesi konusunda yardımcı olanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.