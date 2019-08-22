110 madalyalı şampiyon sporcudan Başkan Altınok'a teşekkür

İstanbul Boğazı’nı yüzerek geçen, down sendromlu ilk yüzücü unvanına sahip, 110 madalya sahibi Milli yüzücü Hasan Gökhan Kotan, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u makamında ziyaret etti.

21 Temmuz’da düzenlenen Samsung 31. Kıtalararası Yüzme Yarışında 6,5 kilometreyi 1 saat 18 dakika ve 15 saniyede geçen down sendromlu ilk yüzücü unvanına sahip olan 29 yaşındaki Hasan Gökhan Kotan, Başkan Altınok’u makamında ziyaret ederek, Etlik Olimpik Yüzme Havuzunda antrenman yapma imkanı sunduğu için teşekkür etti. Avrupa ve dünya dereceleri olan başarılı sporcu, 10 yılda kazandığı 110 madalya olduğu bilgisini Başkan Altınok’a verirken, “En güzel armağan sizin döneminizde yapılan Etlik Olimpik Yüzme Havuzunda yarışmalara hazırlanıyor olmak” ifadesini kullandı.

HAYATIN +1’İ KİTABINI ALTINOK’A HEDİYE ETTİ

Başkan Turgut Altınok, “Seninle gurur duyuyor, yeni başarıların sözünü alıyoruz” derken 2020’de Antalya’da düzenlenecek Paralimpik Trisome Games Oyunlarında ülkemizi temsil edecek Kotan’a, hazırlıkların nasıl gittiğini de sordu. Dokuz branşta yapılacak yarışmada şampiyon olma sözü veren Kotan, biyografik roman türündeki “Hayatın +1’i” kitabını da Altınok’a takdim etti.

Başkan Altınok spor ve sporcuyu desteklemeye devam edeceklerini belirterek, “Modern ve nitelikli tesislerimizle sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz, onlar da kazandıkları yeni başarılarla Keçiören’in ve Ülkemizin gururu olacaklar, sportif yatırımlarımız devam edecek, bu yatırımları daha sağlıklı bir gelecek için yapıyoruz. Ulusal ve uluslararası arenada iyi dereceler alan sporcuları ülkemize kazandırmak için yapıyoruz” dedi.

Başkan Altınok, annesi Nuray Kotan, babası Cevdet Kotan ile ziyaretine gelen Hasan Gökhan Kotan’ın yeni madalyalarını beklediğini vurgulayarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti de ifade etti.