16. Uluslararası Anadolu Günleri Festivalinde muhteşem gece            

Etimesgut Belediyesi 16. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali geleneksel kortej yürüyüşüyle başlayan Etimesgut’taki Büyük Festivalde birinci günde Ankara, Kırım, Mersin geceleri yapılırken Sevcan Orhan konseri düzenlendi

KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ

Festivalin akşam etkinliklerinde Kırım, Mersin ve Ankara kültürleri sahne aldı. Mersin'li yerel sanatçı Ali Rıza Yılmaz ve halk oyunları performanslarıyla beğeni topladı.

Mersinliler Dernek Başkan Yardımcısı Ahmet Kambur Başkan Demirel'e yöresel hediyeler takdim etti. Ankara gecesinde önce seymen ekibi gösteri sunuldu daha sonra Peçenekli Süleyman mini bir konser verdi. Ankaralılar programında Ankara yöresel lezzetlerinden yaprak döner, köy baklavası tanıtıldı. Demirel, Ankara lezzetlerini hem anlattı hem de yemeklerin tadına baktı. Demirel'e Ankara koçu hediye edildi. Program sonunda meydanda sinsin ateşi yakıldı. Demirel ve Ankaralılar Sinsin oynadı. Kırım Tatarları Derneği programı renkli görüntüler oluşturdu. Kırım Gelişim Orkestrası ve Dilaver Osman ile Fidan halk Oyunları gösterisi alkış aldı. Dernek başkanı İbrahim Keskin Başkan Demirel'e kalpak hediye etti.

SEVCAN ORHAN KONSERİ

1. gün finalinde türkücü Sevcan Orhan konser verdi. Sanatçı okuduğu türkülerle Ankaralılara türkü ziyafeti yaşattı. Başkan Demirel ve eşi İlknur Demirel, sanatçıya çiçek ve plaket takdim ettiler.

Festivalin ilk gününde selamlama konuşması yapan Festivalin Türk Dünyası'nın en büyük toyu olduğunu kaydeden Demirel, "8 Eylül tarihine kadar sürecek festivalimizde, Türk Cumhuriyetlerimizi, henüz bağımsız devlet olamamış Türk topluluklarımızı, hemşehri federasyonları, dernekler ve vakıflarımızı Türk Beyleri Kent Meydanı’mızda ağırlayacağız. Tüm başkentlileri festivalimize davet ediyorum" dedi.