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16. Uluslararası Anadolu Günlerinde 2. gün

Etimesgut Belediyesi'nin Anadolu coğrafyasını ve Büyük Türk Dünyasını buluşturduğu 16. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde 2.gün heyecanı yaşandı.

Ankara Haberleri 01.09.2019, 15:10 Ramazan Durmuş
16. Uluslararası Anadolu Günlerinde 2. gün

Etimesgut Belediyesi'nin Anadolu coğrafyasını ve Büyük Türk Dünyasını buluşturduğu 16. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde 2.gün heyecanı yaşandı. Festivalde; Çorum ve Türkmen gecesi yaşandı, Musa Eroğlu türkülerini başkentliler için söyledi.

Etimesgut'ta Oturan Çorumlular Kültür ve Dayanışma Derneği programında Çorum Hitit Dernekler Federasyonu folklor ekibi gösterisi beğeni kazandı. Çorum THM sanatçısı Ceylan Serçe türküleriyle coşturdu. Semah ekibi gösterisi ilgiyle izlendi.


Dernek Başkanı İsa Çakır, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’e Hitit uygarlığına ait bakır işlemeli figür hediye etti

Türkmeneli Eğitim ve Kültür Merkezi programında TRT sanatçısı ve Türkmen halk müziği sanatçısı Ahmet Tuzlu Türkmen türkülerini seslendirdi.
Türkmeneli Eğitim ve Kültür Merkezi Başkanı Hasan Zeynel Türkmeneli yöresine ait dolma ve Türkmen pilavını tanıttı. Zeynel, Başkan Demirel’e Türkmeneli Bayrağı takdim etti. Demirel bayrağı öperek teslim aldı.

Kültür etkinliklerinin ardından Musa Eroğlu konser verdi. Sanatçı alanı dolduran on binlerce başkentliye türkü ziyafeti sundu.Başkan Demirel konser sonunda Sanatçı Musa Eroğlu'na plaket verdi.

Kaynak: Etimesgut Belediyesi
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