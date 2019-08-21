25. Uluslararası Beypazarı Festivali 6 Eylül'de başlıyor

Tarihi İpek Yolu üzerinde, Selçuklu ve Osmanlı mirasına sahip çıkan, gelenekleri ve sosyo kültürel, misafirperver kimlik yapısıyla, buram buram tarih kokan, kültür ve turizm kenti Beypazarı, 25.Uluslararası Beypazarı Festivali için gün sayıyor.

Bu yıl 25.si düzenlenecek olan Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarih, Kültür ve Turizm Festival tarihi 6-7-8 Eylül olarak belirlendi.

DOLU DOLU FESTİVAL

Festivalde, konserler, sergiler, sokak sanatçıları, yarışmalar, tarih kültür ve turizm tanıtım standları, animasyon gösterileri ile dolu dolu geçecek. Beypazarı'nın yöresel gıdaları, Beypazarı kurusu, tarhanası, ev makarnası, cevizli sucuğu, dolması, 80 katlı baklavası, havucu gibi ürünleri de festivalde davetlilere satışa sunulacak.

DÜNYA KÜLTÜRLERİ BULUŞACAK

Hırkatepe Mahallesinde Gazi Gündüzalp’i anma etkinlikleri ile başlayacak olan festival kapsamında geleneksel ata sporlarımızdan, kılıç kalkan oyunu ve demir dövme gösterileri ile mehteran ve seğmen ekibi gösterileri gerçekleşecek.

İlçe merkezindeki gösteri alanlarında yabancı ülkelerin halk dansları toplulukları kültürel özelliklerini yansıtan gösterilerle etkinliklere renk katacak. Üç gün boyunca şehrin farklı bölgelerinde çeşitli etkinlik ve gösteriler ile devam edecek.

KONSERLER İLE MÜZİĞE DOYULACAK

6 Eylül Cuma Mithat Körler ve Mustafa Taş, 7 Eylül Cumartesi Osman Öztunç, 8 Eylül Pazar Oğuz Yılmaz ve Zara konserleriyle birlikte ilçemizin bir çok noktasında da yerel ve sokak sanatçılarının alacağı sahnelerle dolu dolu bir müzik şöleni yaşanacak. Ayrıca Türk Sinemasının ünlü oyuncularından Necla Nazır da 7 Eylül Cumartesi gün Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi’nde bir söyleşi gerçekleştirecek.

BAŞKAN KAPLAN’DAN FESTİVALE DAVET

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Beypazarı’nın doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini, geleneklerini tanıtmak, aynı zamanda sosyal yaşantısını renklendirmek ve ilçede yaşayan vatandaşlarla gurbetçi hemşerilerini bir araya getirmek amacıyla üç gün süreyle düzenleyecekleri festivalin, bu yılki programının zengin olacağını belirtti. İnanıyorum ki hemşehrilerimiz ve misafirlerimiz üç gün süresince çok güzel vakit geçirecekler. Bende buradan 6-7-8 Eylül tarihlerindeki gerçekleştireceğimiz festivalimize herkesi davet ediyorum’’ dedi.