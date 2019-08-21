Son Dakika
Bakan Soylu’dan önemli açıklamalar - Habertürk'te Gündeme Dair Açıklamalar!..
Ankara’da 3.4 büyüklüğünde deprem - Ankara deprem son dakika 20 agustos
Son Dakika Ankara Kahramankazan'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem oldu
Yunus ekibi park halindeki araca çarptı: 2 polis yaralı
İtalya Başbakanı Conte istifa edecek
Borsa ilk yarıda yükseldi - Borsa İstanbul'da Son Dakika Borsa Haberleri
5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
FETÖ/PDY’nin üniversite yapılanmasına 21 gözaltı kararı
Konut satışları Temmuz’da azaldı - Konut satış istatistikleri temmuz 2019
Ankara’da 3.0 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

25. Uluslararası Beypazarı Festivali 6 Eylül'de başlıyor

Gelenekleri ve sosyo kültürel, misafirperver kimlik yapısıyla, buram buram tarih kokan, kültür ve turizm kenti Beypazarı, 25.Uluslararası Beypazarı Festivali için gün sayıyor.

Ankara Haberleri 21.08.2019, 11:00 21.08.2019, 11:28 Ramazan Durmuş
25. Uluslararası Beypazarı Festivali 6 Eylül'de başlıyor
banner63

Tarihi İpek Yolu üzerinde, Selçuklu ve Osmanlı mirasına sahip çıkan, gelenekleri ve sosyo kültürel, misafirperver kimlik yapısıyla, buram buram tarih kokan, kültür ve turizm kenti Beypazarı, 25.Uluslararası Beypazarı Festivali için gün sayıyor.

Bu yıl 25.si düzenlenecek olan Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarih, Kültür ve Turizm Festival tarihi 6-7-8 Eylül olarak belirlendi.

DOLU DOLU FESTİVAL

Festivalde, konserler, sergiler, sokak sanatçıları, yarışmalar, tarih kültür ve turizm tanıtım standları, animasyon gösterileri ile dolu dolu geçecek. Beypazarı'nın yöresel gıdaları, Beypazarı kurusu, tarhanası, ev makarnası, cevizli sucuğu, dolması, 80 katlı baklavası, havucu gibi ürünleri de festivalde davetlilere satışa sunulacak.

DÜNYA KÜLTÜRLERİ BULUŞACAK

Hırkatepe Mahallesinde Gazi Gündüzalp’i anma etkinlikleri ile başlayacak olan festival kapsamında geleneksel ata sporlarımızdan, kılıç kalkan oyunu ve demir dövme gösterileri ile mehteran ve seğmen ekibi gösterileri gerçekleşecek.

İlçe merkezindeki gösteri alanlarında yabancı ülkelerin halk dansları toplulukları kültürel özelliklerini yansıtan gösterilerle etkinliklere renk katacak. Üç gün boyunca şehrin farklı bölgelerinde çeşitli etkinlik ve gösteriler ile devam edecek.

KONSERLER İLE MÜZİĞE DOYULACAK

6 Eylül Cuma Mithat Körler ve Mustafa Taş, 7 Eylül Cumartesi Osman Öztunç, 8 Eylül Pazar Oğuz Yılmaz ve Zara konserleriyle birlikte ilçemizin bir çok noktasında da yerel ve sokak sanatçılarının alacağı sahnelerle dolu dolu bir müzik şöleni yaşanacak. Ayrıca Türk Sinemasının ünlü oyuncularından Necla Nazır da 7 Eylül Cumartesi gün Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi’nde bir söyleşi gerçekleştirecek.

BAŞKAN KAPLAN’DAN FESTİVALE DAVET

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Beypazarı’nın doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini, geleneklerini tanıtmak, aynı zamanda sosyal yaşantısını renklendirmek ve ilçede yaşayan vatandaşlarla gurbetçi hemşerilerini bir araya getirmek amacıyla üç gün süreyle düzenleyecekleri festivalin, bu yılki programının zengin olacağını belirtti. İnanıyorum ki hemşehrilerimiz ve misafirlerimiz üç gün süresince çok güzel vakit geçirecekler. Bende buradan 6-7-8 Eylül tarihlerindeki gerçekleştireceğimiz festivalimize herkesi davet ediyorum’’ dedi.

Kaynak: Beypazarı Belediyesi
#ankara #ankara haberleri #YEREL HABERLER #beypazarı #25. Uluslararası Beypazarı Festivali 6 Eylülde #beypazarı belediye başkanı tuncer kaplan #Osman Öztunç #Zara #Oğuz Yılmaz
Yorumlar (0)
23°
hafif yağmur
Namaz Vakti 21 Ağustos 2019
İmsak 04:26
Güneş 05:58
Öğle 12:57
İkindi 16:43
Akşam 19:46
Yatsı 21:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 1 3
2. Sivasspor 1 3
3. Malatyaspor 1 3
4. Denizlispor 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Çaykur Rizespor 1 3
8. Trabzonspor 1 1
9. Kasımpaşa 1 1
10. Ankaragücü 1 1
11. Konyaspor 1 1
12. Gençlerbirliği 1 0
13. Göztepe 1 0
14. Kayserispor 1 0
15. Galatasaray 1 0
16. Beşiktaş 1 0
17. Başakşehir 1 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 1 3
2. Ümraniye 1 3
3. Adana Demirspor 1 3
4. Menemen Belediyespor 1 3
5. Osmanlıspor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. İstanbulspor 1 1
9. Erzurum BB 1 1
10. Keçiörengücü 1 1
11. Boluspor 1 0
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 1 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. M. United 2 4
5. Brighton 2 4
6. Tottenham 2 4
7. Bournemouth 2 4
8. Sheffield United 2 4
9. Everton 2 4
10. Burnley 2 3
11. Norwich City 2 3
12. Leicester City 2 2
13. Wolverhampton 2 2
14. Crystal Palace 2 1
15. Chelsea 2 1
16. West Ham 2 1
17. Aston Villa 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Southampton 2 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 1 3
2. Sevilla 1 3
3. Mallorca 1 3
4. Real Valladolid 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Atlético Madrid 1 3
7. Deportivo Alaves 1 3
8. Osasuna 1 3
9. Granada 1 1
10. Villarreal 1 1
11. Real Sociedad 1 1
12. Valencia 1 1
13. Eibar 1 0
14. Real Betis 1 0
15. Barcelona 1 0
16. Getafe 1 0
17. Leganés 1 0
18. Levante 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@