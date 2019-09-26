24. Yaşını festival tadında kutlayan Carousel Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Vole Genel Yayın Yönetmeni ve başarılı spor yorumcusu Evren Göz ile Vole editörü Berkay Tokgöz’ü, ‘Derbi Sohbetleri’ programında ağırladı.

Hafta sonu büyük rekabetin yaşanacağı dev derbinin heyecanı şimdiden başladı. Sokakta, kafede, evde hemen hemen her yerde herkesin dilinde olan derbi sohbeti Carousel’e taşındı.

Vole Genel Yayın Yönetmeni ve başarılı spor yorumcusu Evren Göz ile Vole editörü Berkay Tokgöz, futbol severlerden gelen soruları Carousel’de yanıtladılar. Evren Göz ziyaretçiler ile birlikte koyu bir maç sohbeti içine girerken, ‘’Derbiye günler kala yaşanan bu sürecin gerginlikten uzak geçmesini diliyoruz, maça odaklanmalıyız. Yılda 2 defa oluyor ve şampiyonluk yolunda da Fenerbahçe, Galatasaray zirveye oynayacak ve mayıs ayında kafa kafaya gelecekler ’’ ifadelerini kullandı.

3 puan olmaz ama 3 kupa olur

Seyircilerden gelen sorulara yanıt veren yorumcu Evren Göz, Kayseri maçının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı dört maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim büyük derbide sahada olmayacağını belirterek: “Fatih Terim’in kenarda olması motivasyon açısından önemli. Verilen ceza adaletli değil, büyük handikap. Fatih hocanın varlığı camianın bütünlüğü için çok önemli, bu maçtan 3 puan almazlar belki ama bu sene 3 kupa alırlar’’ açıklamasında bulundu.

Maçın Yıldızları Kim Olacak

Evren Göz ‘’Galatasaray’ın sürprize açık olmayan kadrosu varken, Fenerbahçe’nin sürprize açık olacağı bir kadro bekliyoruz. İlk gol atan takımın çok şanslı olacağını tahmin ediyoruz.

Drogba’ dan sonra en iyi transfer olan Falcao’ nun yıldız aday olacağını ve gol atma ihtimalinin yüksek olacağını düşünüyorum’’ dedi.

Berkay Tokgöz ise ‘’ Fenerbahçe oyuncularından Max Kruise’ nin büyük derbide öne çıkacağını düşünüyorum’’ dedi.

Derbi Açıklaması

İyi olan kazansın herkes sakinliğini korusun.

Evren Tokgöz: Maça odaklanmalıyız. Biz Berkay’ la hem iş arkadaşıyız hemde abi kardeş gibiyiz. Tek farkımız birimiz kırmızı birimiz lacivert ortak noktamız sarı.