30 Ağustos Zafer Parkı Ankaralıların hizmetine açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına Başkentlileri Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali (AŞTİ) yanında yenilenen park ile buluşturacak.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılan ve uzun yıllardır vatandaşlara kapalı olan AŞTİ’nin yanındaki park, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda açılacak.

“30 Ağustos Zafer Parkı” adının verildiği park şehrin merkezinde 166 bin metrekarelik yemyeşil bir alana sahip.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN UĞRAK YERİ OLACAK

Başkentli vatandaşların en fazla talepte bulunduğu spor aktivitelerinin de unutulmadığı 30 Ağustos Zafer Parkı’nda, 3 şerit halinde bin 540 metre uzunluğunda bisiklet, yürüyüş ve koşu yolları da yer alıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı özellikle koşu yolunu parkın doğal yapısına uygun doğal kiremit irmiği ile yeniledi.