33 ülkede geldiler Keçiören'de belediyeciliği gördüler

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen LOCALINTER National Staj Programına 33 ülkeden katılan öğrenciler, Keçiören Belediyesi’ni ziyaret ederek, eğitim aldılar. Gençlerin devletlerin ve milletlerin geleceği olduğunu her fırsatta vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok gençleri “Keçiören’e hoş geldiniz, sizleri seviyoruz” sözleriyle karşıladı.

YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN

Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen programa katılan 33 ülkeden 38 üniversite öğrencisi, belediye hizmetleri, kardeş şehir ilişkileri, CV hazırlama ve mülakat teknikleri konularında eğitim aldılar. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Proje ve Finansman Müdürü ve AK Parti Keçiören Meclis Üyesi Cemal Baş tarafından verilen eğitim sonrası gençlerle bir araya gelen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sizleri burada misafir etmekten memnunuz, yaşanabilir şehirler, yaşanabilir bir dünya için herkesin üzerine düşeni yapması noktasında el ele vereceğiz. Devletlerin ve milletlerin geleceği gençleri ve çocuklarıdır. Sizlere çok büyük sorumluluklar ve görevler düşüyor” dedi.

“ATATÜRK ÖRNEK BİR LİDER”

Gençlerin Anıtkabir’i de ziyaret edeceklerini öğrenen Altınok, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünyada örnek alınacak liderler arasındadır. Onu tanımak, yaptıklarını öğrenmek geleceğinizde size ışık olacak” ifadelerini kullandı.

“KEÇİÖREN ÖRNEKTİR”

Keçiören’i çok beğendiklerini söyleyen gençlere Başkan Altınok, “Belediyeciliği iyice gözlemleyin, gecekondudan bu hale dönüşen bir şehirdir Keçiören. Çirkinliklerin güzelliğe, dezavantajların avantaja nasıl dönüştüğünün en güzel örneğidir. Şu an insanların fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği büyük şelalemiz eskiden kayalık ve çöplüktü, biz dağlarda ve doğada olacak böylesine bir güzelliği şehrin merkezine kazandırdık. Çöplükleri gül bahçesine dönüştürdük” diye konuştu.

Bazı öğrencilerin ülkelerine özgü hediyeleri Başkan Altınok’a takdimi sonrası program, Estergon Türk Kültür Merkezinin gezilmesiyle sona erdi.