Açık hava otomobil festivaline ziyaretçi akını

Türkiye’nin en büyük açık hava otomobil festivali, 2 gün boyunca tüm Anadolu’dan ziyaretçi akınına uğradı.

ECE Türkiye tarafından yönetilen ve bu yıl 20. Yılını kutlayan ANKAmall, 5 – 6 Ekim tarihleri arasında otomobil dünyasına dair her şeyi içinde barındıran Autofest’e ev sahipliği yaptı. Otomobil meraklılarını buluşturan ve ilgiyle takip edilen festival, 2 gün boyunca sadece Ankara değil tüm Anadolu’dan 7’den 70’e binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Otomobil tutkunlarının heyecanla beklediği festival, geçmişten günümüze birbirinden özel otomobilleri meraklıları ile buluşturdu. En yeni tasarımların, lüks ve spor otomobillerin, klasiklerin ve farklı motosikletlerin sergilendiği festival renkli görüntülere sahne oldu. Koleksiyonerlerin garajında duran paha biçilemez değerde özel ve farklı araçlar da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Otomobil sporları bölümünde ralliden off-roada, dragdan drifte kadar birçok yarış otomobili pilotları eşliğinde sergilendi. Festivalde bulunan Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) ve Ankara Doğa Sporları ve OFF Road Kulübü (ANDOFF) yetkilileri de ziyaretçilerin otomobil sporları konusunda bilgilendirdi.

Devletin önemli kuruluşları festivalde hazırdı

Ziyaretçilere görsel şölen yaşatan otomobillerin yanı sıra devlet kurumları tarafından vatandaşları bilinçlendirme amacıyla açılan stantlar da misafirler tarafından büyük ilgi gördü.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) sergilediği zırhlı araçlar ve bilgilendirici stantlarıyla büyük küçük herkesin ilgi odağı oldu. JÖAK’ın yanı sıra festivalde yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü de takla, kaza ve alkol simülatörleri ile halkı trafikte emniyet konusunda bilinçlendirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da klasik itfaiye araçlarını alanda sergilerken, Zabıta Daire Başkanlığı ise açtığı stantta ziyaretçilerin sorularını yanıtladı.