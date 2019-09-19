Ahilik Kültürü, Ahi Evran'da öğrencilere anlatıldı

32. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında ve Ankara Valiliğinin uhdesinde Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik olarak 'Ahilik Kültürü' konulu konferans düzenlendi.

Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda düzenlenen ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören konferansa, Ankara Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar, Ankara Ticaret İl Müdürü Yavuz Karaer, Ankara Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bedri Ekşi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Genel Sekreterlikte Şube Müdürü Hasan Varelci, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsa Erol ile okul yöneticileri ve çok sayıda öğretmen katılım sağladı.

AHİLİK KÜLTÜRÜ SUNUMU

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Arş. Gör. Ömer Can Çevik, 'Ahilik Kültürü' başlığı altında gerçekleştirdiği sunumunda; Ahilik ve Ahiliğin kurucusu Ahi Evran-ı Veli hakkında bilgilendirmede bulundu, Ahiliğin mesleki, ahlaki, sosyal ve eğitimsel değer ve işlevlerini anlattı.

Çevik, "Ahinin eli, kapısı ve sofrası açık olmalı. Ahinin gözü kapalı olmalı; kimseye kötü gözle bakmamalı ve ayıbını da araştırmamalıdır. Ahinin beli kapalı olmalı; kimsenin namusuna, haysiyet ve şerefine tasallut etmemelidir. Ahinin dili kapalı olmalı; kimseye kötü söz söylememelidir." dedi.

Ahiliğin iktisadi işlevlerini de Çevik, "Haksız rekabetin ve tekelciliğin önlenmesi, fiyat istikrarın korunması, istihdam sağlanması, tüketicinin korunması, tüm aşamalarda kalite denetiminin sağlanması, batıdaki gibi kar hırsıyla hareket edilmemesi ve israftan kaçınılması." olarak açıkladı.