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AK Parti ve MHP'liler Çamlıdere'de "Cumhur" pikniğinde buluştu
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, MHP, AK Parti ilçe teşkilatları, meclis üyeleri ile belediye bürokratlarını piknikte bir araya getirdi. Etimesgut Belediyesi'nin Çamlıdere'de düzenlediği birlik, beraberlik ve kaynaşma pikniğine katılım yoğun oldu.
Ankara Haberleri 18.09.2019, 15:16 Ramazan Durmuş
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, MHP, AK Parti ilçe teşkilatları, meclis üyeleri ile belediye bürokratlarını piknikte bir araya getirdi. Etimesgut Belediyesi'nin Çamlıdere'de düzenlediği birlik, beraberlik ve kaynaşma pikniğine katılım yoğun oldu.
ALUÇ DAĞI'NDA DÜZENLENDİ
Çamlıdere Aluç Dağı'nda düzenlenen pikniğe, Başkan Demirel'in yanı sıra MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Ankara Ülkü Ocağı Başkanı İlker Darıcı, MHP Etimesgut İlçe Başkanı Hacı Ünal, AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Halil Hotaman da katıldı.
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, piknikte, MHP ve AK Parti ilçe teşkilat üyeleriyle sohbet etti. Piknikte oyunlar oynayan halaylar çeken partililer, birbirleriyle kaynaştılar, bol bol enerji depoladılar.
Kaynak: Etimesgut Belediyesi
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