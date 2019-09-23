Akyurt'ta Ahilik Haftası coşkusu...

Usta, kalfa ve çırak arasındaki saygı ve sevgiyi, ticarette doğruluğu, cömertliği simgeleyen Ahilik, Akyurt’ta unutulmadı.

Akyurt Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara Ahilik Haftası nedeniyle nohut ve pilav ikram etti. Ankara Kulübü Derneği Akyurt Şubesi seymenleri de köklerinin dayandığı Ahilik kutlamaları nedeniyle meydandaydı. Akyurt’lular da, seymenleri meydanda görünce her zaman olduğu gibi oyunları hayranlıkla izledi.

Akyurt Belediye Başkan Hilal Ayık ve Ak Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ahilik haftası kutlama programına birlikte katıldı. Akyurtlulara nohut ve pilav ikram eden Başkan Ayık ve Milletvekili Yıldız seymenlerin gösterisini birlikte izledi, program sonunda seymenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık Ahilik Haftası nedeniyle düzenledikleri programı şu sözlerle değerlendirdi:

“Ahilik geleneğini Selçuklu İmparatorluğundan bugüne değerlendirebiliriz. Orada lonca teşkilatı olarak karşımıza çıkar, Osmanlı İmparatorluğunda da Ahilik ismiyle aynı erdemle esnafın, zanaatkarın, ustanın, çırağın birbirine, müşterisine saygı ve sevgisiyle, doğruluğu, dürüstlüğü ve yardımseverliği yaymasıyla, hatta sosyal hayatı düzenlemesiyle, çok önemlidir. Ankara’nın bazı eski ve büyük iş hanlarında bu geleneğin devam ettiğini görebiliriz. Bizler de bu saydığımız erdemleri devam ettirmek adına Akyurt’ta Ahilik Haftası kutlamalarına katkıda bulunmak istedik.

Ankara Milletvekilimiz Sayın Zeynep Yıldız da bizi bugün yalnız bırakmadı. Akyurt’un seymenleri de Ahilik ile bağlantılı olduğundan, davetimize gelerek bugün her zamanki yiğitlikleriyle bizimle burada bu heyecanı paylaştılar. Başta Milletvekilimiz olmak üzere, seymenlerimize, vatandaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu geleneği daha da ileri götürmek için Akyurt’ta çalışmalarımız olacak.”